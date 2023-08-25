Станислав Домбровский назначен Территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове

Станислав Домбровский возглавил Кемеровскую территориальную дирекцию ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В должности территориального директора он будет решать задачи развития бизнеса банка в регионе, наращивать основные показатели, повышать качество обслуживания клиентов.

Станислав Анатольевич Домбровский родился в Алтайском крае, закончил Кемеровский государственный университет, экономический факультет, имеет опыт работы в Сбербанке и Россельхозбанке, общий банковский стаж составляет более двадцати лет.

Кемеровская территориальная дирекция Банка Уралсиб включает 11 точек продаж в 9 городах, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, и является самой большой в Сибирском федеральном округе. Банк Уралсиб в Кузбассе уже несколько лет принимает участие в различных социальных и экологических акциях, поддерживает спортивные и культурные мероприятия, а также образовательные проекты региона.