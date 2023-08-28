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У сибирского банка самые высокие ставки по вкладам в России

  • 28/08/2023, 09:00

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Сибирский банк занял 1 место в федеральном рейтинге* краткосрочных вкладов, подготовленном независимым сервисом по поиску банковских предложений.

У сибирского банка самые высокие ставки по вкладам в РоссииБанк «Левобережный» традиционно предлагает сибирякам вклады с высокими ставками, чтобы они могли получать стабильный дополнительный доход.

После того как Центральный банк России поднял ключевую ставку до 12 % годовых, Банк «Левобережный» в самые популярные вклады: увеличил ставку по вкладу «Капиталъ» до 12 % годовых и изменил условия по вкладу «Спутник**».

Клиенты выбирают «Капиталъ» за возможность расторгать договор вклада без потери процентов, что является одним из ключевых преимуществ в текущей рыночной ситуации. Ставка (% годовых) в первые 3 месяца составляет 11 %, с 3 до 6 месяцев — 10 %, с 6 до 12 месяцев — 8,25 %, от 1 года до 2 лет — 8,5 %, от 2 до 2,5 лет — 9%. 12 % действует в последние полгода.

«Спутник» — вклад, который можно использовать как накопительный счет, разместив на нём от 1000 рублей и получая проценты ежемесячно. Чтобы получать максимальный доход по вкладу «Спутник» до 11% в первый месяц, достаточно рассчитываться любыми картами банка на общую сумму 10 000 рублей в месяц. Высокая ставка по вкладу фиксируется на 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10 %.

**Для всех, кто открыл «Спутник» с 24 апреля 2023 года, весь сентябрь будет действовать дополнительная надбавка в 3 % и составит 11 % годовых —достаточно совершать привычные покупки по карте от 10 000 рублей в месяц.

Если у вас возникли вопросы — на них с удовольствием ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

*Рейтинг составлен независимым источником, сервисом по поиску банковских предложений Brobank.ru и опирается на данные из отчетности 0409119: «О максимальной доходности по вкладам физлиц». Всего в рейтинге участвовало 69 кредитных организаций России, предлагающих краткосрочные вклады до трех месяцев. Учитывался средний уровень процентов всей продуктовой линейки вкладов.

Сумма вклада «Капиталъ» — от 30000 руб., максимальная сумма не ограничена. Срок — 1100 дней. Ставка (в процентах годовых): 11% на срок от 1 до 90 дней, 10% — от 91 до 180 дней, 8,25% — от 181 до 360 дней, 8,5% — от 361 до 720 дней, 8,75% — от 721 до 900 дней, 12% — от 901 до 1100 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Первая и вторая выплата процентов через 90 дней, далее — каждые 180 дней и по окончанию срока вклада на отдельный банковский счет. Досрочное расторжение без потери выплаченных процентов. За период от даты открытия/последней выплаты % до даты расторжения % выплачиваются по ставке 0,01% годовых. По окончании срока сумма вклада и проценты перечисляются на отдельный банковский счет.

Максимальная сумма вклада «Спутник» неограниченна. Cтавка (в % годовых) с учетом надбавки — 11 % годовых на первые 30 дней действия срока вклада, далее 8% годовых. Надбавка 4% годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 10 000 рублей в месяц по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн рублей, для всех остальных клиентов — до 1,5 млн рублей. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия или последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com — Drazen Zigic 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сбережения вклады Банк Левобережный


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