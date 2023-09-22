В Красноярске от неизвестной инфекции скончался восьмилетний школьник

Региональная прокуратура в своем телеграм-канале сообщает, что 18 сентября у мальчика заболел живот и началась рвота, а на следующее утро поднялась температура. Лечение, назначенное врачом, не помогало, и 20 сентября первоклассника госпитализировали. Позже ребёнок скончался в реанимации.
В посмертном диагнозе указано, что причиной смерти стала неизвестная бактериальная инфекция.
СМИ пишут, что ребенок мог заразиться ею после обеда в школьной столовой, однако, в следственных органах эту версию опровергают.
— Семья на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется удовлетворительно. В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти. Её результаты поставлены на контроль, — добавили в прокуратуре.
Фото: freepik.com — dcstudio
Рубрики :
Регионы:
Теги :