Дело санитарки санатория, где ребенок утонул в баке с дезинфицирующим раствором, передано в суд

Санитарка детского туберкулезного санатория в Кемеровской области не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. В итоге тело ребенка нашли в баке с дезинфицирующим раствором.
По данным управления Следственного комитета России по Кузбассу, этой весной 45-летняя сотрудница санатория нарушила свои должностные инструкции и не сопроводила двухлетнюю пациентку в туалет.
При этом она знала, что в санузле стоял большой бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время ребенка нашли в этом баке мертвым.
Задержанной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело передано в суд.
Ранее редакция сообщала, что трехлетний ребенок отравился растворителем в детском саду.
Фото: freepik.com — fabrikasimf
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