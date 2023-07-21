Дело санитарки санатория, где ребенок утонул в баке с дезинфицирующим раствором, передано в суд

Санитарка детского туберкулезного санатория в Кемеровской области не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. В итоге тело ребенка нашли в баке с дезинфицирующим раствором.

По данным управления Следственного комитета России по Кузбассу, этой весной 45-летняя сотрудница санатория нарушила свои должностные инструкции и не сопроводила двухлетнюю пациентку в туалет.

При этом она знала, что в санузле стоял большой бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время ребенка нашли в этом баке мертвым.

Задержанной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело передано в суд.

Ранее редакция сообщала, что трехлетний ребенок отравился растворителем в детском саду.