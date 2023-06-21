Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Московской области

— Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области, — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что все БПЛА были подавлены средствами РЭБ, в итоге потеряли управление и упали, не причинив разрушений. Люди тоже не пострадали, добавили в министерстве.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее редакция сообщала, что беспилотник врезался в многоэтажку в центре Воронежа.