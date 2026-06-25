В Новосибирске сгорели уже 115 автомобилей

С начала 2026 года в Новосибирске зафиксировано уже 115 пожаров, связанных с автотранспортом. Об этом сообщила мэрия города.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что огонь уничтожает машину за 5-7 минут.

— В автомобиле много легковоспламеняющихся материалов, поэтому возгорание может спровоцировать любая искра, — констатировали эксперты.

Что приводит к возгоранию:

дополнительно установленное оборудование или нарушение правил устройства и эксплуатации техники;

курение в салоне или рядом с автомобилем;

попадание горюче-смазочных материалов (из-за разгерметизации контуров) на раскалённые поверхности двигателя или выхлопной системы;

короткое замыкание проводки или неправильно смонтированные цепи питания;

при контакте с сильно нагретыми элементами или с системой выпуска горячих отработавших газов могут воспламениться забившаяся под днище сухая трава и тополиный пух;

при фокусировке солнечных лучей через ветровое стекло на воспламеняемом предмете в салоне автомобиля.

Эксперты дали рекомендации автовладельцам, которые заметили дым в автомобиле, запах бензина или жжёной резины на ходу: становитесь, заглушите мотор и отсоедините аккумулятор, чтобы найти источник проблемы на ранней стадии.

Если избежать открытого пламени не удалось, соблюдайте инструкцию:

сохраняйте спокойствие, немедленно остановитесь и заглушите двигатель;

при сильном воспламенении существует риск взрыва топливного бака. Всем, кто находится в салоне, следует немедленно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние — не менее 10 метров;

наберите единый номер экстренных служб 112;

если очаг возгорания только появился, воспользуйтесь огнетушителем и накройте пламя плотной тканью, чтобы перекрыть доступ кислорода;

если пламя в салоне потушить не удалось, перед выходом закройте окна, вентиляционные дефлекторы и выключите кондиционер. Без притока свежего воздуха огонь может перейти в тление;

если дым идет из-под крышки капота, открывайте её только с готовым к работе огнетушителем. Резкий приток кислорода при открытии капота приведет к мгновенному усилению пламени;

даже если машину не спасти, обязательно вызовите пожарную службу для оформления акта. Этот документ понадобится для получения страховой компенсации или предъявления претензий.

— Чтобы избежать трагедии, регулярно очищайте салон и багажник от мусора и ненужных вещей, проходите технические осмотры на предмет утечек рабочих жидкостей, особенно после длительного простоя авто, следите за плотной затяжкой клемм аккумулятора, чтобы избежать искрения, обязательно имейте с собой исправный огнетушитель. Предпочтение стоит отдавать порошковым моделям: чем больше объём, тем большую площадь можно обработать, — рекомендуют специалисты департамента.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция установила поджигателей на СТО в Кировском районе Новосибирска.