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Авто Власть Общество

В Новосибирске сгорели уже 115 автомобилей

Автор: Юлия Данилова

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Эксперты сообщили, что огонь уничтожает машину за 5-7 минут

С начала 2026 года в Новосибирске зафиксировано уже 115 пожаров, связанных с автотранспортом. Об этом сообщила мэрия города.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что огонь уничтожает машину за 5-7 минут.

— В автомобиле много легковоспламеняющихся материалов, поэтому возгорание может спровоцировать любая искра, — констатировали эксперты.

Что приводит к возгоранию:

  • дополнительно установленное оборудование или нарушение правил устройства и эксплуатации техники;
  • курение в салоне или рядом с автомобилем;
  • попадание горюче-смазочных материалов (из-за разгерметизации контуров) на раскалённые поверхности двигателя или выхлопной системы;
  • короткое замыкание проводки или неправильно смонтированные цепи питания;
  • при контакте с сильно нагретыми элементами или с системой выпуска горячих отработавших газов могут воспламениться забившаяся под днище сухая трава и тополиный пух;
  • при фокусировке солнечных лучей через ветровое стекло на воспламеняемом предмете в салоне автомобиля.

Эксперты дали рекомендации автовладельцам, которые заметили дым в автомобиле, запах бензина или жжёной резины на ходу: становитесь, заглушите мотор и отсоедините аккумулятор, чтобы найти источник проблемы на ранней стадии.

Если избежать открытого пламени не удалось, соблюдайте инструкцию:

  • сохраняйте спокойствие, немедленно остановитесь и заглушите двигатель;
  • при сильном воспламенении существует риск взрыва топливного бака. Всем, кто находится в салоне, следует немедленно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние — не менее 10 метров;
  • наберите единый номер экстренных служб 112;
  • если очаг возгорания только появился, воспользуйтесь огнетушителем и накройте пламя плотной тканью, чтобы перекрыть доступ кислорода;
  • если пламя в салоне потушить не удалось, перед выходом закройте окна, вентиляционные дефлекторы и выключите кондиционер. Без притока свежего воздуха огонь может перейти в тление;
  • если дым идет из-под крышки капота, открывайте её только с готовым к работе огнетушителем. Резкий приток кислорода при открытии капота приведет к мгновенному усилению пламени;
  • даже если машину не спасти, обязательно вызовите пожарную службу для оформления акта. Этот документ понадобится для получения страховой компенсации или предъявления претензий.

— Чтобы избежать трагедии, регулярно очищайте салон и багажник от мусора и ненужных вещей, проходите технические осмотры на предмет утечек рабочих жидкостей, особенно после длительного простоя авто, следите за плотной затяжкой клемм аккумулятора, чтобы избежать искрения, обязательно имейте с собой исправный огнетушитель. Предпочтение стоит отдавать порошковым моделям: чем больше объём, тем большую площадь можно обработать, — рекомендуют специалисты департамента.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция установила поджигателей на СТО в Кировском районе Новосибирска.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Авто Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : пожар автомобиль

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