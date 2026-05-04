В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

По информации краевого управления МЧС, пожар, который удалось взять под контроль только спустя несколько часов, охватил площадь в 800 квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. В ликвидации возгорания участвовали более 20 технических средств.

В селе Кучерово насчитывается примерно 360 жителей.

Стоит отметить, что в ночь на 3 мая в селе Новоильинка Томской области также произошёл серьёзный пожар, в результате которого сгорело 16 жилых домов, расположенных на одной улице. Губернатор Томской области Владимир Мазур, прибывший на место происшествия, сообщил, что в этих домах было зарегистрировано 12 человек. Восемь из пострадавших разместились у родственников, а четверо эвакуированы в пункт временного пребывания.

В Новосибирской области за выходные дни пожарные потушили 405 пожаров (57 — в городе, 348 — в области). Отдельно выделилось возгорание в ТЦ «Апельсин» на Ленинградской, 19а. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. На месте ЧП работали более 80 человек и 27 единиц спецтехники.

