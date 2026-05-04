В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Автор: Артем Рязанов

Из-за сильного ветра пожарные не смогли оперативно справиться с огнем

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

По информации краевого управления МЧС, пожар, который удалось взять под контроль только спустя несколько часов, охватил площадь в 800 квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. В ликвидации возгорания участвовали более 20 технических средств.

В селе Кучерово насчитывается примерно 360 жителей.

Стоит отметить, что в ночь на 3 мая в селе Новоильинка Томской области также произошёл серьёзный пожар, в результате которого сгорело 16 жилых домов, расположенных на одной улице. Губернатор Томской области Владимир Мазур, прибывший на место происшествия, сообщил, что в этих домах было зарегистрировано 12 человек. Восемь из пострадавших разместились у родственников, а четверо эвакуированы в пункт временного пребывания.

В Новосибирской области за выходные дни пожарные потушили 405 пожаров (57 — в городе, 348 — в области). Отдельно выделилось возгорание в ТЦ «Апельсин» на Ленинградской, 19а. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. На месте ЧП работали более 80 человек и 27 единиц спецтехники.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале мая в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы, а также сильный ветер.

Источник фото: пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Автор: Артем Рязанов

Бердск готовится возобновить строительство муниципальной газовой котельной «Восточная», которая заменит частную ТКГ-1. Федеральный суд обязал администрацию города обеспечить альтернативный источник тепловой энергии к 18 мая 2029 года по иску прокурора.

Администрация Бердска передала полномочия по строительству газовой котельной «Восточная» УКС. Теперь Управление капитального строительства выполняет функции муниципального заказчика. МУП «Комбинат бытовых услуг» контролирует строительство, проверяет качество работ и соответствие проектной документации, участвует в комиссионном освидетельствовании и приемке объекта. При выявлении недостатков КБУ обязан информировать УКС.

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске стартует проект, который может изменить подход к терапии ревматоидного артрита, псориатического артрита и спондилоартрита. Учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) впервые в России начнут длительное наблюдение за пациентами, чтобы выяснить, можно ли использовать врождённые лимфоидные клетки (ILC) как маркёр остаточного воспаления и мишень для новых препаратов.

Главная особенность новосибирского исследования — привязка данных о состоянии ILC к конкретным режимам таргетной терапии у реальных пациентов. Команда планирует брать анализы крови до начала лечения, во время него и после, а при возможности — и синовиальную жидкость из суставов. Это позволит проследить, как именно современные препараты (блокирующие отдельные цитокины или сигнальные пути) меняют качественный и количественный состав ILC-клеток.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Автор: Артем Рязанов

Недавно назначенный заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства региона отчитался перед губернатором о состоянии дел в сельском хозяйстве. Андрей Михайлов сообщил, что все агрохозяйства приступили к прикатыванию почвы на своих полях.

— 100% хозяйств области вышли на прибивку влаги, ряд из них приступил к весенне-посевной кампании. Посевы озимых культур под урожай 2026 года проведены на площади 32 тысячи гектаров — это 154% от плана. Минеральных удобрений приобретено 97 тысяч тонн — это 50% от плана. Запас ГСМ на посевную по сравнению с прошлым годом выше на 25%, — заявил глава минсельхоза.

В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начался сезон повышенного риска встречи с гадюками. Змеи проснулись после зимней спячки и сейчас перемещаются в поисках партнеров, нередко оказываясь на дачных участках и в коттеджных поселках.

Уже зарегистрировано несколько случаев, когда змей встречали рядом с дачами и жилыми домами. Типичную историю рассказала Infopro54 биолог Елена Шнайдер, которая вместе с волонтерами Центра реабилитации диких животных вывозила одну из гадюк с территории коттеджного поселка.

