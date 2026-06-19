Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

До конца сегодняшнего дня будет подписано решение комиссии по ЧС о введении режима повышенной готовности в доме №57 по улице Народной. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города сообщил, что средства на ремонт общего имущества дома будут выделены из бюджета города.

— На текущий момент две семьи обратились с просьбой о выделении временного жилья. Специалисты помогут им собрать пакет документов для предоставления жилых помещений из муниципального маневренного фонда. Всего в доме проживают 27 семей, — добавил Кудрявцев.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня утром на улице Народная, 57. За ним последовало сильное возгорание. В результате происшествия пострадали два человека. Одного из них в тяжёлом состоянии доставили в отделение реанимации ожогового центра, второму пострадавшему помощь оказали на месте.

Стоит отметить, что дом подключен к газоснабжению. По информации портала Дом.МинЖКХ, газоснабжение по этому адресу осуществляется от дворовых накопителей. Капитальный ремонт систем газоснабжения в доме проводился в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что взрыв в доме на улице Линейной унес жизни 15 человек. После этого происшествия в региональном МинЖКХ заявили о разработке ряда предложений по обеспечению безопасности жителей домов, подключенных к системе газоснабжения.