В Новосибирской области за сутки произошло 135 пожаров

В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели и пожарные ликвидировали 135 возгораний. Итоги работы за 2 мая были опубликованы региональным управлением МЧС.

— За сутки произошло 156 пожаров: 21 — в городе, 135 — в области. Из них 15 возгораний потушено в жилом секторе, — сообщили в МЧС.

Спасатели зафиксировали четыре дорожно-транспортных происшествия; происшествий на водных объектах не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций не было.

Напоминаем, что с начала сезона в Новосибирской области произошло десять лесных пожаров. За аналогичный период прошлого года спасатели ликвидировали 29 возгораний на общей площади около 200 гектаров.

По прогнозам метеорологов, с 4 по 8 мая 2026 года в Новосибирской области будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности, соответствующий 4-му классу.

