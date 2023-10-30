«Я сейчас еле передвигаюсь»: Девушка получила ожог ягодиц во время поездки в автобусе

Студентка колледжа получила химический ожог ягодиц во время поездки в общественном транспорте в Екатеринбурге, передает цифровое издание «Е1.ru».

По ее словам, она почувствовала жжение ниже спины после поездки в автобусе. В колледже кожа сильно покраснела. Однако брюки девушки были целы и невредимы.

Преподаватель учебного заведения вызвал скорую медицинскую помощь, сотрудники которой диагностировали у пострадавшей ожог второй степени.

Пострадавшая уверена, что кто-то специально нанес едкое вещество на сиденье, ведь химикат не является простым бытовым средством, так как не оставил следов на одежде.