Жилой район Светлый: с прицелом на будущее

Жилой район Светлый стал визитной карточкой Мошковского района. Проект был запущен в 2010 году, но уже сегодня в молодом, современном поселке проживают более 12 тысяч человек. В паре шагов от него строятся новые кварталы: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственным характером.

Светлый развивается очень активно: строительство ведется высокими темпами, регулярно появляются новые объекты инфраструктуры, которые облегчают жизнь. По территории микрорайона ходят рейсовые автобусы, к концу года откроется автобусная остановка — и маршруты будут продлены до кварталов Светлого.

Забота о детях

Шаговая доступность школ, детских садов, а также мест дополнительного образования для детей обеспечивает, главным образом, безопасность ребенку, который может самостоятельно, без сопровождения взрослых, ходить на занятия.

На сегодняшний день в жилом районе действуют три детских сада. Все они расположены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Это решает вопрос пешей доступности дошкольных учреждений для молодых семей. По словам генерального директора СФО «Основа» Антона Рехтина, такой формат детских садов является выгодным не только для жителей Светлого, но и для государства.

— Мы не зарабатываем на социальной инфраструктуре — это социальная миссия нашей компании, наши обязательства перед людьми, которые покупают дома и квартиры в Светлом. Мы не закладываем прибыли от строительства этого помещения. Муниципалитет получает детские сады по себестоимости, то есть в два раза дешевле. Это и есть правильное взаимодействие государства и бизнеса, — подчеркнул он.

По словам Антона Рехтина, в новой очереди «Французского квартала» строится еще один детский сад на 130 мест. Он также будет расположен в жилом доме.

Школа в Светлом — особая гордость застройщика. В стильном и современном здании размещены блок начальных классов с игровыми комнатами, а также просторные кабинеты физики, химии, домоводства, мастерские, оснащенные по последнему слову техники. На базе школы регулярно проводятся турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области.

Тренировки на свежем воздухе — хорошая альтернатива занятиям в спортивном зале. На территории школы имеется большая спортивная зона с беговыми дорожками, футбольным и баскетбольным полем, игровыми формами, местами отдыха.

По словам Антона Рехтина, к 2026 году в поселке появится вторая школа. Компания уже сейчас разрабатывает проектную документацию.

— Район активно развивается. За последние полтора-два года спрос на жилье в Светлом и его кварталах увеличился в вдвое. Действующая школа — на 505 учеников, но детей школьного возраста в поселке и его микрорайонах уже сейчас в два раза больше. Поэтому новую школу здесь очень ждут. Она будет рассчитана на 1500 учеников, а значит, все дети смогут учиться в одну смену, — отметил Антон Рехтин.

Он рассказал, что при школе планируется развивать дополнительное образование по современным направлениям, в том числе робототехнике и изучению дронов.

Забота о здоровье

Самое ценное, что есть у человека — это его здоровье. Поэтому застройщик позаботился о том, чтобы в Светлом обязательно было лечебное учреждение. Здесь несколько лет действовал фельдшерско-акушерский пункт, который было решено расширить. После реорганизации площадь медучреждения увеличилась в два раза. В нем появился полноценный медицинско-лабораторный центр с регистратурой, дневным стационаром, участковыми терапевтом и педиатром. Жители Светлого могут сделать УЗИ, пройти физиолечение, а также получить консультацию узких специалистов.

— Мы рассматриваем возможность предоставления медицинским работникам бюджетных квартир по программе «Земский доктор». Разрабатываем с региональным минздравом общую программу, — поделился Антон Рехтин.

Развлечения и отдых

В эпоху дефицита времени оно становится одним из самых ценных ресурсов. Покупателю недвижимости важно, чтобы все было удобно и доступно. В Светлом все в шаговой доступности — от супермаркетов и современного фитнес-клуба до доставки суши и школы английского языка. Здесь имеются свои собственные магазины, а кафе обеспечивают возможность наслаждаться разнообразной кухней, не покидая территорию поселка.

Большое внимание в инфраструктуре жилого района девелопер уделяет социальным объектам, которые способствуют активному общению и увлечениям. Территории кварталов наполняются всевозможными общественными пространствами. В следующем году на территории Светлого планируется начать строительство большого парка. В сердце поселка вырастет удобная площадка со сценой для проведения массовых мероприятий, здесь же будет устанавливаться центральная новогодняя елка.

В парке сделают зону для детских игр и проложат «тропу здоровья», куда летом будут стекаться любители велосипедных прогулок, а зимой — лыжники. Кроме того, в поселке начнутся работы по созданию искусственного водоема.

Светлый становится все более привлекательным для жизни и инвестиций. Для тех, кто хочет развивать бизнес, застройщик планирует создать производственную площадку с льготными условиями по аренде.

— Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям жителей и стараемся помогать в реализации новых проектов, — говорит Антон Рехтин.

Он уверен, что через несколько лет население Светлого и его кварталов увеличится до 20-25 тысяч человек, и поселок превратится в «город в городе» с комфортной средой для жизни. Ведь уже сейчас Светлый является привлекательной альтернативой городской жизни. Здесь созданы все условия, чтобы наслаждаться спокойствием природы, не жертвуя удобствами современного общества.

Жилой район Светлый

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