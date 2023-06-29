Жителей Ярославской области будут наказывать за плевки в общественных местах

В законодательстве Ярославской области об административных правонарушениях появилась новая статья — о штрафе за плевки в общественных местах. Регион стал первым в России и третьим в мире (после Сингапура и Казахстана), где появился такой закон.

Так, начиная с 28 июня, жители и гости региона, согласно нововведению, больше не вправе плевать на улицах, в скверах, парках, дворах, детских площадках и пляжах, а также в местах проведения культурных и спортивных массовых мероприятий. Кроме того, штрафы предусмотрены за плевки в подъездах, в том числе в лифтах и на лестничных клетках, сообщил губернатор региона Михаил Евраев, передает агентство РИА Новости.

Ожидается, что данная инициатива сделает лучше общественную среду и поможет поддержать чистоту на территории области.

В соответствии с новыми правилами, нарушителей будут штрафовать. При этом сумма штрафа составляет 1500 рублей, а в случае повторного нарушения — 3000 рублей.

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