Жительница Горно-Алтайска заплатит три тысячи рублей за оскорбительное смс

Жительница Горно-Алтайска обратилась в городскую прокуратуру с заявлением об унижении ее чести и достоинства, сообщается на сайте новостей Горного Алтая.

— Установлено, что в конце марта 2022 года жительница Горно-Алтайска отправила своей знакомой СМС-сообщение, в которых содержались оскорбления, выраженные в противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, — говорится в сообщении.

Факт оскорбления правонарушительница не признала. При этом в качестве доказательств по делу потерпевшая приложила к заявлению скриншот сообщения.

Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай, постановлением мирового судьи ответчица привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.