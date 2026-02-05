Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей

Андрей Глухов из Новосибирска 9 лет коллекционирует антиквариат: дореволюционные лампы, угольные самовары, подсвечники с рогами архара, посуду и статуэтки с глухарями. Всё это размещено в маленькой комнатке.

Коллекция начала формироваться с самовара, который он купил в подарок жене. Изначально новосибирец просто хотел использовать его для чаепитий на даче. Но вскоре знакомые начали интересоваться, где он приобрел этот самовар. Так вокруг самоваров возник настоящий ажиотаж.

Спустя время Андрей Александрович начал собирать коллекцию антиквариата: расписные подсвечники, светильники с голограммами, настольные бра из найденных вещей, старинные кресты и староцерковные книги XIX века.

— У меня есть 10 оригинальных ламп, остальные создаю из различных предметов. Я их называю самоделками. Например, в ремонте использовал крышку от самовара, затем, в качестве основания для торшера — дверную ручку. Также затемняю, чтобы всё выглядело так, будто они изготовлены примерно в одни и те же годы, — рассказал коллекционер ГОРСАЙТУ.

Андрей Александрович сказал, что реставрация проста: разбираешь всё до винтика, если чего-то не хватает — находишь. Затем полируешь каждую деталь.

— На это уходит разное количество времени. Бывает, во время вдохновения могу сделать четыре лампы, а иногда месяцами в голову ничего не приходит. А так как я работаю, на это дело выделяю только вечер и выходные. Всё происходит в гараже, где нахожусь до поздней ночи, — вспомнил Андрей Александрович.

Коллекционер не ограничивается внешним видом. Он также обновляет внутренности предметов. Например, недавно попросил знакомого переделать электрические самовары в угольные. Все переделанные самовары полностью функциональны.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили рынок ретро-автомобилей в Новосибирской области.