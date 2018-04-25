«Речфлот» предлагает сформировать сеть речного пассажирского транспорта

В нее могут войти жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок, и отдаленные микрорайоны.

— Как у организации, занимающейся пассажирскими перевозками, у нас в планах есть развитие не только прогулочных направлений, но регулярных транспортных маршрутов, которые обеспечат связь различных районов города, прилегающих к берегам реки Обь, — рассказал Infopro54.ruисполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

Он пояснил, что сегодня многие застройщики Новосибирска вышли к реке и поэтому у этого вида транспорта появились новые перспективы развития.

— В прошлом году мы отработали маршрут от Речного вокзала до аквапарка. Он занимает 12 минут: ни на одном другом общественном транспорте это расстояние за такой короткий период времени проехать не возможно, — констатирует Бочаров. — В наших ближайших планах продлить маршрут до Заельцовского парка. В проработке находятся рейсы до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска. Считаем, что такой маршрут должен быть проложен до знакового спортивного объекта, который начинает строиться в Новосибирске, — ледовой арены. По новым микрорайонам нужно изучать возможность подхода судов.

Жилмассивы на территории, прилегающей к реке, сегодня активно строят СП «Сибакадемстрой» — «Европейский берег», ЗАО «Береговое» — ЖК «Марсель», ОАО ТДСК — ЖК «Аквамарин», ООО «АКВА Сити» — ЖК «Ясный берег» и т.д.

По словам Бочарова, важным условием реализации этого проекта является развитие береговой инфраструктуры, а именно, оборудованных причалов.

— Сегодня этот момент очень сложно регулируется законодательством. Река находится в ведении федералов, вопросами водопользования занимаются региональные власти, а все, что касается земли — это уже территория муниципалитета. Береговая территория не всегда принадлежит застройщикам, которые могут принимать решения о включении своего жилого комплекса в маршрут речных перевозок, — поясняет Бочаров. — С аквапарком у нас все получилось именно потому, что береговая территория и водопользование уже были оформлены на ГК «Кварсис». Мы с ними разработали технические решения остановки плавучего причала и согласовали их с контролирующими органам по реке. По Заельцовскому парку есть вопросы по водопользованию и выделению земельного участка.

К рискам проекта собеседник Infopro54 отнес и тот факт, что сегодня право водопользования разыгрывается через торги и на лоты могут заявиться организации, не имеющие возможности осуществлять транспортные перевозки, не располагающие флотом. Тем не менее, «Речфлот» настаивает на необходимости развития этого вида транспорта. Он обсуждался на уровне первого заместителя мэра, когда эту должность занимал Виктор Игнатов.

— Мы обговаривали возможность строительства перехватывающей парковки для автотранспорта в районе магазина «Метро» у реки Иня. Предполагалось, что ей смогут воспользоваться жители Первомайского района, которые будут доезжать до парковки, оставлять машины и далее добираться речным транспортом. Это позволило бы разгрузить ул Большевистскую, — говорит Бочаров. — Однако, дальше пока дело не пошло. Проект требует комплексного подхода. Мы могли бы взять на себя организацию движения, обеспечение маршрутов транспортом. Сегодня у нас техники для этого достаточно. Если спрос будет расти, то можно будет привлекать дополнительные суда. Выделение земельных участков, строительство перехватывающих парковок — это не наша компетенция. Возможно, проект можно было бы реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Детали организации регулярного пассажирского движения по Оби «Речфлот» еще не просчитывал, но Антон Бочаров отмечает, что движение можно организовывать в период навигации: с конца апреля до начала октября. На маршруте могут работать как теплоходы типа «Москва», так и суда меньшей пассажировместимости в качестве маршрутного такси, по примеру европейских городов.

— Экономику мы не просчитывали, но точно могу сказать, что стоимость проезда будет немного дороже наземного транспорта, но сама дорога займет существенно меньше времени, — уверен Антон Бочаров.

«Речфлот» обратился к представителям региональной и муниципальной власти с предложением создать рабочую группу по разработке концепции речных пассажирских перевозок и береговой инфраструктуры. По оценкам компании, этот проект тоже может войти в стратегию развития транспортного каркаса новосибирской агломерации.

Руководитель группы продаж иногородних объектов ОАО «ТДСК» Алексей Епанчинцев считает начинание «Речфлота» многообещающим.

— На наш взгляд город мог бы эффективнее использовать те преимущества, которые дает река. Это касается и рекреационных возможностей, и возможностей развития транспортной инфраструктуры, — говорит представитель застройщика. — Мы со своей стороны можем только приветствовать любую инициативу, которая сможет сделать жизнь новосибирцев более комфортной, поскольку проблема транспорта — одно из наиболее больных мест любого крупного города.

Напомним, «Речфлот» уже неоднократно выходил на мэрию Новосибирска с предложениями о создании на набережной в районе метромоста нового речного вокзала. Компания разработала проект двухэтажного здания площадь 2.5 тыс кв м в виде теплохода с летним кафе на верхней террасе. Однако, для его возведения «Речфлот» запросил у мэрии дополнительный земельный участок в размере около 50 соток. В апреле 2017 года объем необходимых инвестиций в проект составлял 150 млн рублей.

ООО «Речфлот» входит ГК «Набережные проекты». В прошлом году ООО «Речфлот» осуществила перевозку 110 тыс пассажиров по всем видам маршрутов. В этом году компания запланировала перевезти на 150 тыс пассажиров.

Юлия Данилова

Фото: пресс-служба ООО «Речфлот»