Статистика «Платона» пошла по ведомствам

Собранные системой данные могут быть интересны и для бизнеса.

— На 15 марта 2018 года в России выдано 740 тыс бортовых устройств, оформлено 15,6 млн маршрутных карт. В системе «Платон» зарегистрировано более 964 тыс транспортных средств и почти 361 тыс перевозчиков, — рассказал на круглом столе «Умная дорога», организованном Сибирской ассоциацией автомобильных перевозчиков (СААП), руководитель Сибирского обособленного подразделения ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» Денис Крылов.

В общей сложности, 88% транспортных средств российских перевозчиков обеспечены бортовыми устройствами. Через систему в дорожный фонд России поступило свыше 43,3 млрд руб.

— Собранная статистика аккумулируется в центре обработки данных и ее уже активно используют в своей работе правительство и минтранс РФ. Наконец, у нас есть реальная информация по каким дорогам России, с какой скоростью и в каком направлении движется грузовой трафик, — констатирует Крылов. — Появились достоверные данные о том, что из себя представляет автомобильный парк России. Первоначально предполагалось, что по федеральным автодорогам общего пользования передвигается около 2 млн грузовых автомобилей. Сегодня мы видим, что к «Платону» подключились около 964 тыс и наша система распознавания показывает, что не охвачено еще несколько десятков тыс единиц транспорта. То есть в стране фактически около 1 млн дееспособного грузового транспорта. Остальное — списанные, не использующиеся автомобили, или работающие в локациях, не имеющих выхода на «большую землю».

Система больших данных позволяет определить реальную загрузку трасс, специфику движения транспортных средств.

— Собранные данные с дорог, автомобилей и единиц груза можно использовать для оптимизации всех процессов. С учетом просторов нашей страны и важности транспортно-логистической отрасли — это одно из магистральных направлений развития экономики РФ, которое может дать серьезный эффект, — поясняет представитель «РТ-Инвест Транспортные системы».

Он также отметил, что контроль за перемещением транспортных средств и грузов может позволить решить различные задачи и участникам рынка. Для водителей и собственников транспорта это сокращение простоев, электронный документооборот. Экспедиторам, складам можно дистанционно контролировать перемещение транспорта, получать достоверную информацию об отправке и доставке грузов, оптимизировать работу своих структур. Топливным компаниям база данных будет интересна для прогнозирования поставок на АЗС. Страховщикам она могла бы позволить видеть перемещение грузов, качество управления транспортным средством. Банки и лизинговые компании могла бы привлечь возможность отслеживания состояния залоговой собственности не вмешиваясь в процессы клиента.

Как уточнили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе государственной системы «Платон», пока возможность передачи данных системы в общее пользование не реализована. Это можно будет сделать только после разрешения собственника, то есть государства. Однако, соответствующие запросы уже поступают в рабочую группу при минтрансе РФ.

— На сегодняшний день на рассмотрении профильных министерств находится обращение грузоперевозчиков и экспертного сообщества о вариантах предоставления этих данных для бизнеса, — уточняется в ответе.

В Сибирском федеральном округе в государственной системе «Платон» зарегистрировано 20,5 тысяч владельцев транспортных средств с общим парком в 62 тысячи грузовиков. В Новосибирской области —3 тысячи владельцев ТС и 9 тысяч большегрузов, на которых установлено 7,5 тысяч бортовых устройств.

Юлия Данилова

Фото: баз- Gensa Gensa, др- Юлия Данилова