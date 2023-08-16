200 тыс. руб. за помощь в раскрытии преступления обещает полиция Приморья

Региональное управление МВД объявило вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о вандалах, повредивших российские флаги на месте захоронения погибших на Морском кладбище во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю на официальном телеграм-канале.

— По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», — говорится в сообщении. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года.

На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности граждан, причастных к инциденту, и задержать их.

Ранее редакция сообщала, что полиция задержала колдунью, которая убедила москвичку отправить на ее счет почти два миллиона рублей.