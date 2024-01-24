47 обманутых дольщиков получили ключи от долгожданных квартир

В конце декабря, в канун Нового года, ГК «Расцветай» передала ключи новоселам первого дома квартала «Расцветай на Зорге». Среди них — 47 обманутых дольщиков, пострадавших от действий «ПТК-30». Сейчас уже счастливые обладатели своего жилья начали делать ремонт, чтобы как можно скорее въехать и отпраздновать новоселье.

Под контролем и при поддержке Правительства Новосибирской области, областной прокуратуры и регионального Министерства строительства дом №229/1, стр. 1 по улице Зорге был сдан в эксплуатацию 29 сентября 2023 года.

В 2022 году Арбитражным судом Новосибирской области 27-этажный дом на 338 квартир был передан застройщику ООО «Темпо», который входит в состав ГК «Расцветай». На тот момент здание было построено лишь наполовину.

За полтора года известный новосибирский девелопер достроил объект, применив современные технологии строительства.

Каждому обманутому дольщику пришлось пройти непростой путь по восстановлению своих законных прав.

Любовь Кондратьева заключила договор с «ПТК-30» на покупку квартиры в 2016 году, а в 2017-м узнала, что на стройплощадке начались забастовки и были остановлены работы.

— Для меня это стало началом конца, — вспоминает Любовь Николаевна. — С тех пор начались бесконечные суды, митинги, горы официальных писем в различные инстанции.

В аналогичную ситуацию попала и Ирина Харькова, поверив представителям «ПТК-30», поскольку на тот момент он был одним из ведущих застройщиков Новосибирска.

— Буквально через месяц после покупки квартиры стройка остановилась. Все происходило прямо на глазах. Я одна на съемной квартире с двумя маленькими детьми, помочь некому. Жизнь как будто прекратилась. Все переносилось очень тяжело. Мы объединились с коллегами по несчастью и проделали сложный путь, — делится подробностями Ирина Алексеевна.

Сейчас уже все неприятности позади. Впереди только приятные хлопоты. Счастливые женщины стоят в современном, уютном подъездном холле «Расцветай на Зорге» и делятся подробностями ремонта в своих долгожданных новых квартирах.

— 26 декабря 2023 года мы получили ключи от своих квартир. Сказать, что мы были рады, это вообще ничего не сказать. Мы просто безумно счастливы! Во-первых, ГК «Расцветай» преподнесла нам такой шикарный подарок перед Новым годом, а во-вторых, это было сделано раньше, чем нам обещали. Когда мы зашли в свои квартиры, мы были в восторге, — эмоционально рассказывает Любовь Кондратьева.

Тут же в разговор вступает Ирина Харькова:

— Знаете, на что я обратила сразу внимание — это качество. У «ПТК-30» стена была из гипсокартона, я была уверена, что будут какие-то неровности. Что сделал «Расцветай», я не знаю, но стены были идеально ровными, выемки были не такими заметными. Застройщик просто прочитал мои мысли и воплотил самый лучший вариант. Говорят: что ни делается, все к лучшему, наверно, стоило пройти весь этот ад с «ПТК-30», чтобы потом наш дом достроила ГК «Расцветай».

ООО СЗ «Темпо». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф