8 шагов к запоминающемуся выступлению

Уточните перед кем вы будете выступать.

Что это за аудитория — что им будет интересно? Какие спикеры будут до вас ? Это будет в начале или в конце дня, когда уже устанут?

Ответьте себе на вопрос «Для чего мне выступать?»

Базовый шаг любого процесса – целеполагание. Определитесь, что вы хотите донести до аудитории и какую реакцию хотите получить?

Определитесь с посылом выступления

Исходя из вашей цели и анализа аудитории, сформулируйте основную мысль и 2-3 ключевых тезиса, которые вы хотите донести. Напишите для себя одну основную фразу и постарайтесь её упомянуть несколько раз, чтобы она отложилась в голове у аудитории.

Продумайте формат выступления

Ключевой навык, на котором строится мастерство оратора – правильно соотносить форму выступления с его содержанием и целью. Поэтому, как только вы определились с целью, сформулировали посыл и учли ограничения, необходимо выбрать удобный формат: более официальный или неформальный, короткое выступление на 5-7 минут или беседа с аудиторией на 10-15, с презентацией или без.

Станьте режиссером своего выступления

Подумайте о своем выступлении как о путешествии, которое предстоит пройти вашей аудитории. Придумайте интересный зачин (начало) выступления, который вовлечет слушателей — вы можете начать с личной истории, притчи, провокации или риторического вопроса. Затем, когда аудитория уже заинтригована, происходит изложение основного материала, а завершается выступление эффектным заключением, которое имеет связь с вашим вступлением. Конечно, это не единственный вариант сценария, но самый простой и абсолютно беспроигрышный, ведь все мы любим интригующие и интересные истории.

Продумайте ваш имидж

Любое выступление, пусть даже очень информативное, должно запомниться зрителю. Поэтому хороший спикер продумывает не только содержательную часть, но и свои действия и внешний вид на сцене. Вашей «изюминкой» может стать что угодно: манера выходить на сцену, юмор, тембр голоса или внешний вид. Но не переусердствуйте с креативными решениями — чтобы аудитория вам доверяла, ваш образ должно быть гармоничным.

Репетируйте!

Обязательно прорепетируйте ваше выступление несколько раз. Если тайминг ограничен — репетируйте с секундомером. Запишите репетицию на видео, чтобы посмотреть на себя со стороны и доработать недочеты. А потом прогоните еще раз.

Относитесь к выступлению как к эксперименту

Получайте удовольствие и кайф от своего выступления! И еще один опыт в вашу копилку!

Без сомнения, публичные выступления требуют основательной подготовки — спикеру нужно уметь структурировать и обобщать информацию, выделять главные мысли, адаптировать контент под аудиторию и, помимо всего прочего, владеть приемами ораторского мастерства. Поэтому в этом году мы запустили проект Академия Спикеров «ХаризмаSTAR», чтобы любой человек, который хочет заявить о себе и поделиться опытом, мог реализовать свои амбиции и стать профессиональным спикером.

На 4-х недельной программе курса происходит полный разбор профиля эксперта, начиная от анализа личности, заканчивая разработкой уникального имиджа и личного бренда. Участники Академия Спикеров «ХаризмаSTAR» учатся, как управлять вниманием аудитории, отвечать на неудобные вопросы и импровизировать, оформлять презентации и медиакит, а также осваивают стратегии продвижения в социальных сетях.

Второй поток Академии Спикеров «ХаризмаSTAR» стартует уже 29 августа. Не упустите свой шанс стать лучшим спикером Харизмы!

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