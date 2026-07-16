Бензиновый разрыв: сколько стоит топливо в городах-миллионниках и где его нет

За последние недели ситуация с доступностью бензина стала одной из самых обсуждаемых тем в стране. Разбираемся, сколько стоит литр топлива в крупнейших городах, где цены выше всего и что происходит с поставками.

Цены на бензин в городах-миллионниках: кто платит больше

Разница в стоимости топлива между городами-миллионниками может достигать 8-10 рублей за литр. По данным агрегатора reis.zr.ru на 13-14 июля 2026 года, цены распределились следующим образом.

Самый дорогой АИ-92 на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и связанных с ними нефтетрейдеров, продается в Воронеже за 74,54 рубля за литр. В Ростове-на-Дону цена чуть ниже 70,77 рубля, а в Новосибирске 69,24 рубля. Дешевле всего популярный 92-й бензин в Санкт-Петербурге 65,01 рубля, в Екатеринбурге 65,68 рубля и в Омске 66,50 рубля.

По марке АИ-95 лидерство по цене также удерживает Ростов-на-Дону с 78,87 рубля. В Воронеже 95-й бензин стоит 78,82 рубля, в Новосибирске 71,64 рубля, а в Екатеринбурге 69,03 рубля. Самый доступный АИ-95 зафиксирован в Санкт-Петербурге 70,46 рубля.

Дизельное топливо демонстрирует ещё больший разброс от 79,11 рубля в Ростове-на-Дону до 88,40 рубля в Новосибирске. В Москве дизель стоит 81,11 рубля, в Санкт-Петербурге 79,37 рубля.

При этом важно понимать средние цены лишь ориентир. В пределах одного города разброс может быть значительным. Например, в Москве диапазон цен на АИ-95 составлял от 68,99 до 97,90 рубля. То есть даже в столице можно найти заправку как с одним из самых низких, так и с одним из самых высоких ценников в стране.

Топливные контрасты от 61 до 200 рублей

Если посмотреть на ситуацию в целом по стране, разница в ценах между регионами становится ещё более впечатляющей. В Омской области зафиксирована одна из самых низких цен на АИ-92 всего 61,02 рубля. Однако в некоторых регионах стоимость топлива превышает все разумные пределы. В Республике Тыва литр бензина стоит 117,23 рубля почти вдвое дороже, чем в Омской области.

Высокие цены также отмечаются в Калмыкии 111,14 рубля, в Дагестане 105 рублей и в Кабардино-Балкарии 104,33 рубля. Такая колоссальная разница объясняется логистикой: удалённость регионов, состояние дорог, наличие или отсутствие собственных нефтеперерабатывающих мощностей всё это влияет на конечную цену для потребителя.

В Новосибирской области на ряде АЗС независимых нефтетрейдеров цены доходят до 170 рублей за литр. Такие же ценники на заправках постят в сети жители Рубцовска, Алтайского края. На частных АЗС в Крыму средняя стоимость бензина колеблется от 185 до 200 рублей за литр.

За неделю с 30 июня по 6 июля рост цен на бензин был зафиксирован в 82 субъектах страны. Средняя цена бензина в России на 6 июля составляла 74,01 рубля, что на 2,25 процента выше, чем неделей ранее.

Доступность бензина: где ситуация улучшается

На 15 июля 2026 года очереди на АЗС заметно сократились в 13 регионах. Среди них крупнейшие города-миллионники Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Кроме того, стабилизация наблюдается в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Однако это не означает, что проблема решена полностью. В ряде регионов сохраняется напряжённая обстановка, в первую очередь в Центральной России, Поволжье и на юге страны. В их числе Тамбовская, Астраханская, Кировская, Пензенская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская и Ярославская области, Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия и Крым.

В некоторых из этих регионов до сих пор действуют ограничения на продажу топлива. На заправках вводят лимиты на объём заправки от 25-30 до 50 литров на один автомобиль. В отдельных местах продажа бензина осуществляется по чётным и нечётным дням в зависимости от номера автомобиля.

Что дальше

Ситуация на топливном рынке остаётся сложной, но, по оценкам экспертов, управляемой. Предпринимаются усилия по стабилизации, включая возможный импорт нефтепродуктов и полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Для автомобилистов это означает, что цены в ближайшее время вряд ли пойдут вниз. В регионах с сохранением дефицита стоит быть готовыми к очередям и ограничениям. А разница в ценах между соседними регионами будет сохраняться до тех пор, пока не наладится стабильное снабжение всех субъектов страны.

Как отметил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких, топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансированно, имеет место взаимозаменяемость и перераспределение топлива. Однако, по его словам, дефицит предложения на бирже, особенно по бензину АИ-95, уже ощущается.

Остаётся следить за развитием событий и планировать поездки с учётом региональных особенностей топливного рынка.