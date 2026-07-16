Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Мировые и федеральные новости

Бензиновый разрыв: сколько стоит топливо в городах-миллионниках и где его нет

Дата:

Топливный рынок России в июле 2026 года напоминает лоскутное одеяло: в одних регионов цены бьют рекорды, в других очереди на заправках наконец-то пошли на спад, а в-третьих дефицит сохраняется

За последние недели ситуация с доступностью бензина стала одной из самых обсуждаемых тем в стране. Разбираемся, сколько стоит литр топлива в крупнейших городах, где цены выше всего и что происходит с поставками.

Цены на бензин в городах-миллионниках: кто платит больше

Разница в стоимости топлива между городами-миллионниками может достигать 8-10 рублей за литр. По данным агрегатора reis.zr.ru на 13-14 июля 2026 года, цены распределились следующим образом.

Самый дорогой АИ-92 на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и связанных с ними нефтетрейдеров, продается в Воронеже за 74,54 рубля за литр. В Ростове-на-Дону цена чуть ниже 70,77 рубля, а в Новосибирске 69,24 рубля. Дешевле всего популярный 92-й бензин в Санкт-Петербурге 65,01 рубля, в Екатеринбурге 65,68 рубля и в Омске 66,50 рубля.

По марке АИ-95 лидерство по цене также удерживает Ростов-на-Дону с 78,87 рубля. В Воронеже 95-й бензин стоит 78,82 рубля, в Новосибирске 71,64 рубля, а в Екатеринбурге 69,03 рубля. Самый доступный АИ-95 зафиксирован в Санкт-Петербурге 70,46 рубля.

Дизельное топливо демонстрирует ещё больший разброс от 79,11 рубля в Ростове-на-Дону до 88,40 рубля в Новосибирске. В Москве дизель стоит 81,11 рубля, в Санкт-Петербурге 79,37 рубля.

При этом важно понимать средние цены лишь ориентир. В пределах одного города разброс может быть значительным. Например, в Москве диапазон цен на АИ-95 составлял от 68,99 до 97,90 рубля. То есть даже в столице можно найти заправку как с одним из самых низких, так и с одним из самых высоких ценников в стране.

Топливные контрасты от 61 до 200 рублей

Если посмотреть на ситуацию в целом по стране, разница в ценах между регионами становится ещё более впечатляющей. В Омской области зафиксирована одна из самых низких цен на АИ-92 всего 61,02 рубля. Однако в некоторых регионах стоимость топлива превышает все разумные пределы. В Республике Тыва литр бензина стоит 117,23 рубля почти вдвое дороже, чем в Омской области.

Высокие цены также отмечаются в Калмыкии 111,14 рубля, в Дагестане 105 рублей и в Кабардино-Балкарии 104,33 рубля. Такая колоссальная разница объясняется логистикой: удалённость регионов, состояние дорог, наличие или отсутствие собственных нефтеперерабатывающих мощностей всё это влияет на конечную цену для потребителя.

В Новосибирской области на ряде АЗС независимых нефтетрейдеров цены доходят до 170 рублей за литр. Такие же ценники на заправках постят в сети жители Рубцовска, Алтайского края. На частных АЗС в Крыму средняя стоимость бензина колеблется от 185 до 200 рублей за литр.

За неделю с 30 июня по 6 июля рост цен на бензин был зафиксирован в 82 субъектах страны. Средняя цена бензина в России на 6 июля составляла 74,01 рубля, что на 2,25 процента выше, чем неделей ранее.

Доступность бензина: где ситуация улучшается

На 15 июля 2026 года очереди на АЗС заметно сократились в 13 регионах. Среди них крупнейшие города-миллионники Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Кроме того, стабилизация наблюдается в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Однако это не означает, что проблема решена полностью. В ряде регионов сохраняется напряжённая обстановка, в первую очередь в Центральной России, Поволжье и на юге страны. В их числе Тамбовская, Астраханская, Кировская, Пензенская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская и Ярославская области, Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия и Крым.

В некоторых из этих регионов до сих пор действуют ограничения на продажу топлива. На заправках вводят лимиты на объём заправки от 25-30 до 50 литров на один автомобиль. В отдельных местах продажа бензина осуществляется по чётным и нечётным дням в зависимости от номера автомобиля.

Что дальше

Ситуация на топливном рынке остаётся сложной, но, по оценкам экспертов, управляемой. Предпринимаются усилия по стабилизации, включая возможный импорт нефтепродуктов и полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Для автомобилистов это означает, что цены в ближайшее время вряд ли пойдут вниз. В регионах с сохранением дефицита стоит быть готовыми к очередям и ограничениям. А разница в ценах между соседними регионами будет сохраняться до тех пор, пока не наладится стабильное снабжение всех субъектов страны.

Как отметил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких, топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансированно, имеет место взаимозаменяемость и перераспределение топлива. Однако, по его словам, дефицит предложения на бирже, особенно по бензину АИ-95, уже ощущается.

Остаётся следить за развитием событий и планировать поездки с учётом региональных особенностей топливного рынка.

 

Источник фото magnific.com Автор фото author/magnific

Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цены на бензин топливный кризис очереди на АЗС

305
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель
Следующая статья
В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради квартала высоток

«Паутина» против дронов: в Твери показали систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Автор: Артем Рязанов

Компания «РТ‑Проектные технологии» (совместно с «Стандарт Электрик») представила систему защиты от БПЛА «Паутина». Модульные металлоконструкции выдерживают прямое попадание дрона массой до 200 кг, летящего со скоростью 250 км/ч, заявили в компании. Система нацелена на защиту объектов высотой свыше 25 м — нефтехранилищ, электроподстанций, складов и др. Система уже тестируется на объектах топливно‑энергетического комплекса: проходит испытания на стойкость к разным типам БПЛА и сейсмоустойчивость.

Военные эксперты комментируют в соцсетях, что аналогичные решения из металлической сетки уже много лет успешно применяются для защиты объектов в государствах Персидского залива. Они наиболее эффективны в связке с мобильными огневыми группами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитными комплексами.

Читать полностью

В России могут отменить 28 административных штрафов

В случае одобрения документа новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Среди предлагаемых к отмене мер — ответственность за утрату паспорта по неосторожности, проживание без регистрации, отсутствие водительских прав при возможности проверки через госинформсистемы, а также целый ряд других штрафов, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни.

Инициатива направлена на устранение санкций за нарушения, которые в современных условиях либо утратили смысл, либо не соответствуют степени общественной опасности. Как пояснил лидер фракции депутатов, внесших законопроект, многие действующие штрафы были введены ещё до массового внедрения цифровых технологий и сегодня не отражают реальных угроз. По его словам, абсурдно заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной опасности для окружающих или природных ресурсов.

Читать полностью

Три миграционных законопроекта: Госдума ужесточает правила для трудовых мигрантов

Изменения коснулись как порядка регулирования потоков квалифицированных специалистов, так и финансовых обязательств приезжих работников перед своими семьями и государством.

Главным событием стало принятие Госдумой в окончательном, третьем чтении закона, который передаёт Министерству внутренних дел часть полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Решение было принято на пленарном заседании 7 июля.

Читать полностью

Финансовый конгресс-2026: ЦБ ужесточил риторику, рынок упал, а банки отказались от «маркетинговых уловок»

В этом году ключевыми темами стали ужесточение риторики ЦБ, новые стандарты на страховом рынке и добровольный отказ банков от «маркетинговых уловок». Мероприятие, которое более 30 лет остается ключевой площадкой для диалога ЦБ РФ и финансового рынка, посетили 1150 участников, включая 19 иностранных делегаций и председателей центральных банков ряда дружественных стран.

Центробанк дал понять, что не намерен смягчать денежно-кредитную политику в ближайшее время. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор поднимет траекторию ключевой ставки на следующий год — с текущих 8–10% до 10–12% в 2027 году. Это означает, что бизнес не увидит однозначной ставки как минимум полтора года, а доступность кредитов останется ограниченной. При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ «не является сторонником высоких ставок», а доступность кредитов зависит в первую очередь от уровня инфляции, а не от ключевой ставки.

Читать полностью

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Автор: Артем Рязанов

Власти Орловской области планируют ввести новые правила продажи топлива. 1 июля состоится обсуждение с правовой комиссией вопроса об ограничении отпуска бензина до 50 литров на одну машину.

Система распределения будет основана на последних цифрах автомобильных номеров.

Читать полностью

Ритейлер Х5 остановил закупку конфет «Рафаэлло» и шоколадных яиц «Киндер»

Автор: Артем Рязанов

Крупный ретейлер Х5 (в компанию входят сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») приостановил поставки продукции компании «Ферреро Руссия». Решение связано с необоснованным повышением отпускных цен на товары под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и другие.

Текущий запас продукции «Ферреро» в торговых точках Х5 рассчитан примерно на месяц.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Недвижимость

В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради квартала высоток

Власть Недвижимость

Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

Бизнес Власть Недвижимость

В медресе в Новосибирске официально разрешили проводить обряды

Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

Власть

Получат миллион: НСО вошла в число регионов-лидеров по количеству лучших студенческих стартапов

Общество

Грозы надвигаются: в Новосибирскую область идет грозовой фронт

Недвижимость

Выставка загородной жизни Open Village Сибирь откроется через две недели

Инновации Мировые и федеральные новости

«Паутина» против дронов: в Твери показали систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Бизнес Власть Общество

Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Бизнес Власть

Контракты Минпромторга Новосибирской области для СВО оспаривают в Верховном суде

Бизнес

Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год

Авто

На фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили

Власть Право&Порядок

Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Бизнес Власть

Конфискованный янтарь продают с молотка в Новосибирске

Власть

Сибирские участники СВО получили преимущества при поступлении в вузы

Авто Общество Право&Порядок

МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Право&Порядок

Застройщику в Новосибирске грозит до двух лет за брошенный башенный кран

Общество

Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности