Аналитики Сбера отмечают, что сибиряки готовы дольше копить деньги на вкладе

Аналитики Сибирского Сбербанка отмечают увеличение клиентского спроса на некоторые продукты. Так, сибиряки в 6 раз чаще, чем в прошлом году, открывают долгосрочный вклад на срок от трех лет – его объем уже превысил 7 миллиардов рублей.

Лидерами по данному показателю являются новосибирцы – они открыли долгосрочных вкладов на 1,5 миллиарда рублей – это в 26 раз больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте омские клиенты банка, которым одобрили в 15 раз больше заявок на открытие вклада, а «бронза» досталась жителям Томска с приростом в 14 раз.

Кроме того, специалисты отметили прирост вкладов на срок «от 2 до 3 лет», объем которого составил 420% от прошлогоднего количества и достиг 920 миллионов рублей. В некоторых регионах присутствия доля увеличения еще выше – так, в Красноярском, Новосибирском и Абаканском отделениях количество оформленных вкладов в 5, 6 и 7 раз соответственно больше, чем в прошлом году.

Ознакомиться с условиями всей линейки продуктов и оформить вклад, отвечающий целям каждого клиента можно на сайте или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: