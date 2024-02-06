Апартаменты у метро — в тренде инвестирования

«Тайм Парк Апартаменты» ГК «Расцветай» расположен в центральной части Новосибирска, по линии метро. Стоимость юнита — от 4,9 млн рублей.

Комплекс «Тайм Парк Апартаменты» комфорт-класса находится на Красном проспекте, рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская». Это центр — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой. В связи с чем комплекс апартаментов представляет особый интерес для разных категорий туристов и жителей города. Здесь удобно арендовать жилье на длительный срок либо останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке.

— «Тайм Парк Апартаменты» спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время, объект окружен необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом — спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Управлением комплекса «Тайм Парк Апартаменты» будет заниматься профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NET», которая представлена сетью апарт-отелей в Новосибирске с объемом более 250 номеров. Сервисная компания обеспечит инвесторам возможность ежегодного дохода до 420000 рублей* без необходимости личного участия в процессе управления апартаментами. «ГОСТИНИЦ.NET» выполняет ремонтно-отделочные работы, комплектацию юнита мебелью и техникой под ключ, ищет арендаторов и следит за материально-техническим состоянием недвижимости. Даже находясь в другом городе, собственнику «Тайм Парк Апартаментов» можно не волноваться за сохранность имущества.