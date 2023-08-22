На трассе произошло лобовое столкновение двух легковушек — 8 человек погибли

В Ростовской области произошло страшное ДТП: при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли восемь человек, среди которых было четверо детей.

О событии рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

— В Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей, — написал он.

Василий Голубев уточнил, что на место происшествия прибыли руководители областного ГИБДД и следственная группа СК, которые пытаются выяснить причины случившегося.

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