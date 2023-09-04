Банк «Левобережный» кредитует МСБ на всей территории страны

Технологии электронного оформления и подписания кредитной документации позволяют получить кредит в любом регионе России без визита в банк. При этом электронное подписание возможно всеми участниками сделки.

Раньше кредит могли оформить руководители компаний, зарегистрированных на территории присутствия офисов банка. Теперь важно лишь, чтобы удаленность бизнеса от областного центра не превышала более 100 км.

Компании МСБ могут оформить кредит до 60 млн рублей на покупку недвижимости, в том числе под залог приобретаемого имущества; на покупку транспорта/спецтехники, оборудования, ремонт основных средств; на рефинансирование ссудной задолженности в сторонних банках, а также пополнение оборотных средств.

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