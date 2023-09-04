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Банк «Левобережный» кредитует МСБ на всей территории страны

  • 04/09/2023, 12:10

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Компании малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в любом регионе России, могут оформить кредит по залоговым программам в Банке «Левобережный».

Новости бизнесаТехнологии электронного оформления и подписания кредитной документации позволяют получить кредит в любом регионе России без визита в банк. При этом электронное подписание возможно всеми участниками сделки.

Раньше кредит могли оформить руководители компаний, зарегистрированных на территории присутствия офисов банка. Теперь важно лишь, чтобы удаленность бизнеса от областного центра не превышала более 100 км.

Компании МСБ могут оформить кредит до 60 млн рублей на покупку недвижимости, в том числе под залог приобретаемого имущества; на покупку транспорта/спецтехники, оборудования, ремонт основных средств; на рефинансирование ссудной задолженности в сторонних банках, а также пополнение оборотных средств.

Подайте заявку на кредит малому и среднему бизнесу на сайте и получите скидку 1 % от действующей ставки по кредиту. Если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по номеру 8-800-3333-555.

Реклама. Рекламодатель Банк «Левобережный (ПАО)
Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты для бизнеса кредитование МСБ Банк Левобережный


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