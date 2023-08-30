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Банк «Левобережный» вошёл в топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП

  • 30/08/2023, 15:44

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Банк «Левобережный» занял 16 место в федеральном рейтинге независимого сервиса «Крупнейшие банки по сумме займов ИП».

Новости бизнесаАналитики выяснили, что ИП отдают приоритет региональным банкам. Общая сумма займов, предоставленных Банком «Левобережный», составила 4539,61 млн рублей.

Сибирские предприниматели могут взять кредит на сумму до 60 млн рублей, воспользоваться поручительством Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО, использоваться в качестве залога права требований по контрактам, рефинансировать кредит, оформить бизнес-ипотеку.

При оформлении любого кредита МСБ до 31 декабря 2023 года в банке действует специальное предложение «ЗАОДНО»: вместе с кредитом одновременно можно открыть лимит овердрафта на льготных условиях и 2 месяца не оплачивать проценты и комиссию за открытие и установление лимита.

При формировании рейтинга использовалась информация из формы отчетности 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Учитывались остатки средств на активных счетах: рейтинг опирался на сумму кредитов ИП с разным сроком действия договора, овердрафтов, приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям и прочих средств, предоставленных ИП.

Рейтинг составлен Brobank.ru — бесплатным онлайн-сервисом подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Создан в 2014 году. Входит в пятерку самых популярных сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100» и в тройку ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки». Среднемесячная аудитория сайта — более 1 млн человек.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты для бизнеса займы для ИП Банк Левобережный


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