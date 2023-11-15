Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»

правительства и известные бизнесмены Новосибирска. Церемония прошла 14 ноября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца и собрала более 500 гостей. Награды победителям вручали министры региональногоправительства и известные бизнесмены Новосибирска.

Лауреатами премии стали предприниматели Новосибирска и области, которые вносят наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли, внедряют новые технологии, развивают и поддерживают социально-ориентированные проекты. В этом году были представлены 14 основных номинаций: «Строитель года», «Промышленник года», «Инноватор года», «Стартапер года», «Экспортер года», «Человек года в сфере транспорта и логистики», «Человек года в сфере ИТ», «Человек года в сфере франчайзинга», «Человек года в сфере медицины», «Человек года в сфере культуры», «Человек года в сфере образования», «Человек года в сфере счастливого детства», «Ресторатор года», «Социально ответственный бизнес». Кроме этого была выбрана Бизнес-семья года и «Многопрофильный эксперт».

«В этом году Банк Уралсиб в Новосибирске впервые стал партнером региональной деловой премии «Человек года». Мы рады тому, что принимаем участие в чествовании лучших предпринимателей нашего региона, которые вносят значительный вклад в развитие своей отрасли, предлагают инновации, достойно отвечают на вызовы времени», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.