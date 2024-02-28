Рекламодателям

Банк Уралсиб ввел единую ставку начисления процентов на остаток 14% по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

  • 28/02/2024, 11:12

Erid:4CQwVszH9pWwJHRVEAu
Банк Уралсиб ввел новые условия начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» – теперь единая ставка по данным картам составляет 14%.

Банк УралсибВ первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем

414

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47
Новосибирские друзья детства случайно встретились на СВО в Авдеевке
25/02/24 10:13
1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40

Завод по переработке молока запустят в марте под Новосибирском

Объем инвестиций в проект — 1,2 млрд рублей.
Читать далее >>

Комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска определила председателя

С 1 марта комиссия начнет прием документов от кандидатов.
Читать далее >>

Наталья Пинус решила сложить с себя полномочия депутата горсовета Новосибирска

В сентябре прошлого года она переехала в Черногорию.
Читать далее >>

Резидентами Южного индустриального парка Новосибирска хотят стать 7 компаний

Львиная доля инвестиций приходится на два проекта одного резидента.
Читать далее >>

Годовалому малышу с диагнозом ДЦП необходимо курсовое лечение

Необходимо собрать — 275 523 рубля.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Борьба за мандаты в горсовет 2025 года в Новосибирске будет очень жесткой

Андрей Гудовский: Борьба за мандаты в горсовет 2025 года в Новосибирске будет очень жесткой

Изменение модели выборов мэра города подтолкнет людей к более активному участию в жизни Новосибирска.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Популярные предметы ЕГЭ назвали в Минобразования Новосибирской области
28/02/24 15:15
Образование Общество
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске
28/02/24 15:09
Общество Происшествия
Антимонопольные дела предлагают рассматривать отдельными судебными составами
28/02/24 14:42
Бизнес ПроБизнес
Завод по переработке молока запустят в марте под Новосибирском
28/02/24 13:34
Агропром Бизнес Промышленность
«Где границы между личным и публичным»: Мария Жафярова прокомментировала жалобу на учителя из Куйбышева
28/02/24 13:31
Власть Общество
ВТБ планирует на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса
28/02/24 13:30
Финансы
Производители молока призывают завод PepsiCo в Новосибирске нарастить объем переработки
28/02/24 13:29
Агропром Бизнес Промышленность
Спасатели достали щенка из заброшенного погреба в Новосибирске
28/02/24 12:25
Общество
В Минобороны приставы отдали военную экипировку, конфискованную под Новосибирском
28/02/24 11:56
Право&Порядок
Узнать, как устроен банкомат, поможет технология дополненной реальности
28/02/24 11:32
Финансы
Выброшенного на помойку младенца отдали под опеку бабушке в Новосибирске
28/02/24 11:13
Власть Общество
Искусственный интеллект со временем будет внедрен во все технологии и сервисы
28/02/24 10:52
Финансы
Комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска определила председателя
28/02/24 10:43
Власть Политика
«Есть у меня для него место»: глава Убинского района хочет оставить себе севший в поле самолет под Новосибирском
28/02/24 10:23
Общество Транспорт
У новосибирцев в QIWI-банке зависли 92 млн рублей
28/02/24 10:19
Банки
Транспортные полицейские вернули пассажиру аэропорта Толмачево украденные 100 тысяч рублей
28/02/24 10:07
Происшествия
Наталья Пинус решила сложить с себя полномочия депутата горсовета Новосибирска
28/02/24 9:35
Власть Политика
Новосибирские высокотехнологичные бренды участвуют в конкурсе «Знай наших»
28/02/24 9:00
Бизнес Технологии
Новосибирцы жалуются на сбой в работе WhatsApp и Telegram
27/02/24 17:46
Общество Телекоммуникации
«Ну слава богу»: требующий закрыть «Элтон» новосибирский блогер отметил категорию "В" в Nebar
27/02/24 17:12
Общество
Популярное
Объем импорта пива в РФ заметно вырос
28/02/24 16:02
Второй в феврале сбой рунета вызван проверкой, организованной «спецслужбами»
28/02/24 12:27
Российские ученые кардинально решили проблему депрессии
28/02/24 10:01
Минфин попытается снизить долю льготной ипотеки с 90% до 25%
27/02/24 17:00
Какая капуста поможет сбросить лишний вес, рассказала эксперт
27/02/24 15:50
Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47

Новости компаний

Сбер получил положительный финансовый эффект от внедрения ИИ в 350 млрд рублей
28/02/24 15:37
Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом бизнес-премии «Звёздная лига»
28/02/24 11:35
Банк Уралсиб ввел единую ставку начисления процентов на остаток 14% по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
28/02/24 11:12
Благодаря сознательным гражданам энергетики пресекли хищение более 365 тыс. кВт*ч
28/02/24 9:00
Банк Уралсиб получил награду престижной премии HR Impact за проект «Уралсиб.Ускорение»
27/02/24 9:00
Энергетики объяснили, почему электроотопление нередко перегружает электросети
27/02/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска