Банк Уралсиб запустил переводы по Юнистрим в онлайн-банке

Для отправки перевода Юнистрим отправителю достаточно знать ФИО получателя и страну перевода. Перевести можно средства с рублевого счета, открытого в Банке Уралсиб. Выдача отправленного перевода может осуществляться в рублях или в валюте страны выплаты в соответствии с условиями и тарифами, размещенными на сайте Банка Уралсиб.

Также в конце ноября 2023 года Банк Уралсиб планирует запустить в Уралсиб Онлайн получение рублевых переводов Юнистрим, внесение изменений в ФИО получателя и возврат переводов Юнистрим, отправленных в личном кабинете Уралсиб Онлайн.

В настоящее время в Уралсиб Онлайн есть возможность отправить перевод по «номеру телефона» в Армению, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Узбекистан и по «номеру карты» в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию. С актуальным списком стран получателей переводов можно ознакомиться в Уралсиб Онлайн.

С информацией о тарифах и условиях осуществления переводов Юнистрим можно ознакомиться на сайте Банка Уралсиб.