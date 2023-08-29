beeline cloud и ГК «Астра» способствуют развитию облачных решений на отечественном ИТ-рынке

Соглашение носит долгосрочный характер, отвечая бизнес-задачам развития сервисов обеих компаний и увеличению доли отечественных программных решений на рынке облачных услуг.

Компании договорились о совместном развитии комплексов популярных сервисов, которые будут представлены среди облачных возможностей beeline cloud. ГК «Астра» предоставит собственные ИТ-продукты, а beeline cloud технологическую платформу по схеме IaaS (инфраструктура как сервис). Клиенты beeline cloud получат программный стек (набор продуктов) ГК «Астра» с оплатой по сервисной модели из облака: операционную систему, средства виртуализации, виртуальные рабочие места, систему резервного копирования и различные PaaS-сервисы (платформа как услуга).

beeline cloud станет первой площадкой среди отечественных провайдеров, на которой будет представлена большая часть экосистемных продуктов ГК «Астра». В данный момент проходит финальный этап пилотного проекта, программный стек разработчика станет доступен клиентам beeline cloud в ближайшее время.