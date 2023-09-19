билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта

В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий. Счетчик, или пиксель, устанавливается на сайт клиента и позволяет сформировать сегмент для рекламной компании по критерию активности на сайте. В частности, для отправки предложений тем абонентам, которые были на сайте, но ушли, так и не совершим покупку. Собранная счетчиком информация используется при условии получения согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы. Данные о действиях пользователей клиенту не передаются.
«Согласно нашей оценке лишь несколько процентов посетителей авторизуются на сайтах. Остальные, посетив сайт, уходят, не совершив целевое действие. Пиксель нужен, чтобы наладить коммуникацию с аудиторией сайта. Например, для того чтобы получить больше покупок, регистраций или заявок на обратный звонок», – комментирует руководитель департамента развития маркетинговых продуктов билайн Дмитрий Русов.
Можно выделить как минимум 5 ситуаций, в которых бизнесу поможет пиксель.
Клиент зашел на сайт магазина цветов, выбрал букет, положил его в корзину, но ушел, так и не оформив заказ. Пиксель соберет информацию о таких пользователях, и им можно будет отправить СМС- или пуш-сообщение. В этом случае хорошо работают специальные офферы, в том числе со скидкой или бонусом.
На таких клиентов также можно настроить рекламную коммуникацию, мотивирующую вернуться на сайт. Например, позвонить Так, есть возможность собрать тех, кто не оформил заказ за прошедшие 7 дней, и настроить голосовую кампанию.
Например, сеть салонов красоты запустила рекламную кампанию в социальных сетях. Клиент увидел предложение и пришел на сайт по рекламной ссылке, но так и не сделал запись. Пиксель усилит рекламную кампанию: не записавшиеся пользователи собираются в сегмент и им отправляется спецпредложение.
С помощью счетчика можно не только усилить кампанию, но и оценить эффект от нее. Иными словами, счетчик посчитает, кто из тех, кому была отправлена СМС, вернулся на сайт и совершил конверсию.
Пиксель работает и как профилирующий инструмент. Например, для ювелирного магазина он может разделить пользователей на тех, кто интересовался недорогими товарами, и тех, кто интересовался премиум-украшениями. На выходе бизнес получает два отчета с характеристиками обеих аудиторий и возможность их сравнить. Отчет формируется на основании обработки обезличенных агрегированных данных об оказании услуг связи, в частности, об интересах может свидетельствовать тематика медиапотребления.
Задача: мотивировать посетителей сайта совершить покупку
Решение: реклама по СМС на целевую лояльную аудиторию, посещавшую сайт клиента.
Объем рассылки: 90 тыс. абонентов
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Задача: рассчитать эффективность интернет-рекламы
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Решение: анализ аудитории посредством пикселя
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Фото: ru.freepik.com — rawpixel.com
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