Блогер «потрогала» грудь статуи «Родина-мать зовет!». На неё завели уголовное дело

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области сообщили, что дело по уголовной статье «осквернение мест захоронения» завели на 23-летнюю жительницу Самары Алену Агафонову, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

В прокуратуре уверены, что женщина совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия».

В свою очередь, Агафонова теперь кается и заявляет, что сглупила и не хотела «надругаться» над памятью павшим в Великой Отечественной войне.

Ранее редакция сообщала, что на Красной площади мужчина хотел украсть тело Ленина.