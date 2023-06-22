Бывший глава отдела госзакупок Минобороны получил четыре года условно за хищение 320 млн рублей

Экс-начальник отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны РФ Сергей Кушнарев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Отмечается, что, будучи в сговоре с другими фигурантами уголовного дела, коими были сотрудники оборонного ведомства, а также руководитель клининговой компании, он похитил более 320 млн рублей, пишет «Ъ».

По данным издания, первоначально Кушнарев проходил по делу как свидетель, однако спустя почти год после начала следствия, его арестовали как фигуранта дела по факту мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе разбирательств Кушнарев и его коллега Иван Гнатюк, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказали подробности схемы, назвали участников, передали неизвестные следствию детали. Кроме того, Сергей Кушнарев смог возместить долю причиненного ущерба.

Уточняется, что в конце июня в суде будут рассмотрены дела против других фигурантов, которые не признали себя виновными.

Ранее редакция сообщала, что офицер Генштаба просил дать ему взятку стиральной машиной Bosch.