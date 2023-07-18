Дедушка по ошибке забрал чужого ребенка из детского сада

В Санкт-Петербурге из детского сада в Невском районе города пропала шестилетняя девочка, пишет «Фонтанка». Перепуганные родители, которые пришли за своим ребенком в дошкольное учреждение, забили тревогу и обратились в полицию. На поиски девочки были ориентированы личный состав, наряды ГИБДД и оперативники.

Однако позже стало известно, что детей перепутал пенсионер, который пришел в детский сад за своей внучкой, а забрал другую девочку.

В настоящее время дети вернулись в свои семьи.

Ранее редакция сообщала, что трехлетний ребенок отравился растворителем в детском саду.