Дедушка по ошибке забрал чужого ребенка из детского сада

В Санкт-Петербурге из детского сада в Невском районе города пропала шестилетняя девочка, пишет «Фонтанка». Перепуганные родители, которые пришли за своим ребенком в дошкольное учреждение, забили тревогу и обратились в полицию. На поиски девочки были ориентированы личный состав, наряды ГИБДД и оперативники.
Однако позже стало известно, что детей перепутал пенсионер, который пришел в детский сад за своей внучкой, а забрал другую девочку.
В настоящее время дети вернулись в свои семьи.
Ранее редакция сообщала, что трехлетний ребенок отравился растворителем в детском саду.
Фото: freepik.com — freepik
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