Трехлетний ребенок отравился растворителем в детском саду

В Серове прокуратура пытается выяснить обстоятельства, при которых 12 июля в детском саду маленькая девочка отпила из бутылки, которую нашла в шкафчике в раздевалке. Как сообщили медики, прибывшие на вызов, жидкость оказалась растворителем, поэтому ребенок получил термический ожог ротовой полости.

По сведениям региональной прокуратуры, трехлетняя девочка смогла дотянуться до шкафчика, где хранились разные потерянные вещи. Растворитель туда поместить могла воспитательница еще в мае, когда на территории садика красили игровое оборудование.

Отмечается, что прокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников данного дошкольного учреждения на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала, что почти 500 пчелиных жал извлекли врачи из тел двух мальчиков.