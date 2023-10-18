Десятимесячной девочке в стационаре ввели препарат для усыпления животных

Десятимесячная девочка лежала в реанимации в районной больнице Краснодарского края с диагнозом термический ожог, врачи лечили ее капельницами. Во время ночного дежурства медсестра отсоединила систему для вливания растворов от катетера и промыла его раствором, в который по ошибке добавила «Тиопентал натрия», который применяется для наркоза и усыпления животных.

— Препарат запрещен для продажи в открытом доступе, используется исключительно в больницах — оказывает сильное наркотическое действие. После введения наркоза пациенту либо надевают кислородную маску, либо вставляют трубку, — объяснил в беседе с изданием kp.ru врач-реаниматолог Николай Чернышук.

После случившегося состояние малышки значительно ухудшилось. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту возбуждено уголовное дело.