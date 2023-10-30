ГК «Расцветай» — год в Санкт-Петербурге: итоги работы

Осенью 2022 года ГК «Расцветай» вышла на рынок недвижимости Санкт-Петербурга с проектом комплексной застройки — кварталом «Расцветай в Янино», общей площадью 300 тысяч кв.м.

Возводя первую очередь квартала «Расцветай в Янино», известный новосибирский девелопер демонстрирует высокие темпы строительства. Объект строится с опережением заявленных сроков на 2-3 месяца. Сейчас ГК «Расцветай» завершает фасадные работы и уже приступает к внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций.

В квартале «Расцветай в Янино» предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура: школа и два детских сада. В сентябре получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада, рассчитанного на 12 групп. По соглашению с правительством Ленинградской области строительство дошкольного учреждения будет вести ГК «Расцветай». Завершить работы планируется осенью 2025 года.

Застройщик расширил ассортиментную линейку квартир «Расцветай в Янино»: было включено жилье с готовым ремонтом. Это очень удобно для иногородних клиентов. Для переезда потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей — комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.

За год работы в Санкт-Петербурге новосибирский девелопер открыл два офиса продаж: в Петроградском районе, на улице Шамшева, где можно ознакомиться с макетом проекта и получить развернутую консультацию о квартале, и на стройплощадке «Расцветай в Янино», где есть возможность оценить масштабы квартала.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут. Квартал «Расцветай в Янино» — это целая экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни находится в пешей доступности.

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