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Как бизнесу открыть счет за 0 рублей, получить 50 % скидку за обслуживание и 5000 бонусов

  • 21/11/2023, 13:40

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Счет открывается бесплатно и дистанционно из любого региона России.

Как бизнесу открыть счет за 0 рублей, получить 50 % скидку за обслуживание и 5000 бонусовВ Банке «Левобережный» действует скидка 50 % на годовое обслуживание расчетного счета для бизнеса. Счет открывается бесплатно и дистанционно из любого региона России.

Для юридических лиц и ИП банк разработал специальное предложение: при авансовой оплате тарифов на обслуживание «Свобода», «Платежи без границ», «Стабильный», «Всё включено» за один год скидка составит 50 %, при оплате за 6 месяцев — 25 %.

При открытии счета карта для бизнеса выпускается бесплатно для ИП и юридических лиц, подключивших тариф «Стабильный» или «Всё включено». По картам для бизнеса доступен сервис «Увеличение лимита на снятие по картам для бизнеса». Он позволяет увеличить суточный лимит на снятие денег до 300 000 рублей.

До 29 декабря 2023 года при открытии рублёвого счета начисляется 5000 бонусов, которые можно потратить на оплату услуг банка и партнёров.

Подключая эквайринг в Банке «Левобережный», можно принимать оплату без терминала. Для этого надо просто скачать мобильное приложение и пользоваться телефоном для получения платежей.

«Счет в банке открывается в течение одного дня, поэтому производить платежи и получать оплату от клиентов можно уже на следующий день, — прокомментировал заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова. — Мы разработали эти специальные предложения­­, чтобы снизить затраты бизнеса на ведение рассчетно-кассового обслуживания».

Чтобы воспользоваться выгодным предложением Банка «Левобережный» подайте заявку на открытие расчетного счета уже сейчас. Если у вас остались вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или в офисах банка.

Условие год со скидкой 50% действует бессрочно на пакеты: «Свобода», «Платежи без границ», «Стабильный», «Всё включено». При авансовой оплате за обслуживание счета за год скидка составит 50 %. При авансовой оплате за обслуживание счета за 6 месяцев — 25 %. 5000 бонусов в рамках программы лояльности «Любимый клиент» начисляется клиентам, открывшим расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО) не позднее 29.12.2023 г. и не имеющим до этого момента открытого счета в банке. Программа лояльности «Любимый клиент» — это накопительная система бонусов, которыми можно рассчитываться за услуги банка, партнеров и покупать брендированные сувениры. Подробнее на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в предложение для подключения РКО и условия программы лояльности в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). ИНН: 5404154492, ОГРН: 1025400000010, 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48

Фото: ru.freepik.com — gpointstudio 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : РКО Банк Левобережный


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