Как поддерживают бизнес из Сибири: кредит без залога до 20 млн рублей

В Банке «Левобережный» можно оформить кредит от 1 до 20 млн рублей без залога и с отсрочкой первого платежа до 6 месяцев. Предложение действует для малого и среднего предпринимательства.

Кредит выдаётся под поручительство АО «Корпорация МСП» в размере 50 % от суммы. Поручителями на оставшуюся долю могут выступать учредители, совокупная доля которых в компании не менее 51 % и связанные компании.

В банке можно оформить кредит на любые бизнес-цели: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке.

«Мы помогаем развиваться малому и среднему бизнесу. Оформив кредит в нашем банке, можно купить недвижимость, сделать ремонт в офисе, пополнить автопарк, пошить форму для сотрудников — это может быть любое вложение, связанное с инвестицией в собственный бизнес», — объясняет заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова.

Оформить заявку и подписать документы можно дистанционно с помощью электронной подписи — необязательно ехать в офис или быть зарегистрированным в регионе присутствия банка. Выдача кредита возможна уже в течение одного дня.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Если у вас остались вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

Кредиты предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, относящимся к субъектам МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ РФ. Максимальная сумма кредита до 20 млн руб. Максимальный срок до 60 мес. Процентная ставка 20 % годовых при наличии кросс-продажи по страхованию участников сделки, 22 % годовых при отсутствии кросс-продажи по страхованию участников сделки. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Кредит или кредитная линия выдаются под поручительство АО «Корпорация МСП» в размере 50% от суммы кредита. Годовая выручка по заемщику по данным официальной отчетности за последний отчетный год должна быть не более 2 млрд рублей. Срок ведения бизнеса — не менее 12 месяцев. Компания не должна осуществлять деятельность в запрещенных отраслях в рамках программы поддержки предпринимателей зонтичным поручительством АО «Корпорации МСП» и нарушать условия оказания государственной поддержки. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru.