Камеры «Ростелекома» будут следить за порядком в кинотеатре КиноСити

«Ростелеком» обеспечил системой видеонаблюдения один из ведущих кинотеатров Новосибирска — КиноСити. Современные IP-камеры будут следить за порядком, пока зрители наслаждаются фильмами.

Устройства, установленные на территории кинотеатра, передают запись в облачное хранилище дата-центра «Ростелекома». Она хранится до 30 дней.

«Наш кинотеатр рассчитан на широкую аудиторию, помимо кино мы проводим развлекательные и познавательные мероприятия, фестивали и выставки. Мы хотим, чтобы наши гости испытывали исключительно положительные эмоции и уделяем большое внимание безопасности, обеспечить которую нам помогает видеонаблюдение от “Ростелекома”», — отметила управляющая ООО «Кино Сити Новосибирск» Елена Петренко.

«Видеонаблюдение для бизнеса» обладает функцией аналитики и может обрабатывать изображения, например, категорировать посетителей. Сервисом можно управлять из личного кабинета с помощью веб-браузера на компьютере или мобильного приложения на смартфоне. При этом можно контролировать сразу несколько объектов с помощью новых устройств — VMSbox.

«Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по востребованности этой услуги: видеонаблюдением “Ростелекома” пользуются 750 организаций. Наши специалисты помогают подобрать и разместить оборудование, исходя из бизнес-задач, обеспечивают круглосуточную техническую поддержку», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Подробная информация о «Видеонаблюдении для бизнеса» сайте компании.