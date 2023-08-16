Кредит для бизнеса без залога до 10 млн рублей

По кредитной программе «Честная ставка» можно подать заявку на получение от 500 тыс. до 60 млн рублей на срок до 7 лет.

При этом, если кредит будет оформлен на 60 млн рублей, то залогом необходимо обеспечить 50 млн рублей. Если предприниматель оформляет кредит на сумму беззалоговой части — 10 млн рублей — необходимо предоставить в залог ликвидную недвижимость в размере 5 млн рублей, то есть 50 % от общей суммы.

Кредит можно оформить на инвестиции, пополнение оборотных средств, неотложные нужды, рефинансирование ссудной задолженности.

Предложение действительно для юридических лиц и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей по данным официальной отчетности. Срок фактического существования бизнеса со дня регистрации должен быть не менее 6 месяцев, а отчетность не должна быть убыточной или нулевой за последний отчетный квартал.

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