Крупнейший форум по недвижимости пройдет в Новосибирске осенью

Мероприятие соберет несколько сотен риэлторов, застройщиков, девелоперов и собственников риэлторских компаний из разных регионов Сибири и продлится практически весь день. Организаторы отмечают практическую направленность форума, дающую возможность изучить передовой опыт и познакомиться с новыми технологиями в бизнес-процессах рынка недвижимости, обсудить его новейшие тренды.

«Сегодня рынок недвижимости сталкивается с вызовами не только серьезными, но и зачастую неожиданными, к которым мало кто готовился заранее. «И значит, профессионалам сферы real estate — будь то девелоперы, инвесторы, риелторы или консультанты — приходится крутить головой на 360 градусов и с особым вниманием следить за развитием событий», — считает Валерия Мозганова, обозреватель по недвижимости радиостанции Business FM и модератор панельной дискуссии форума, — Как девелоперу и риелтору наладить взаимовыгодные отношения? Что должен принимать во внимание инвестор, чтобы сохранить доходность вложений? Чем могут помочь игрокам рынка и их клиентам новый формат КРТ — комплексного развития территорий? В дискуссиях Сибирского форума девелоперов и риелторов мы будем искать ответы на эти и многие другие вопросы».

В числе приглашенных экспертов/спикеров — специалисты из Москвы и Новосибирска. Каждый из них имеет за плечами мощный опыт успешного построения как отделов продаж, так и бизнес-процессов компаний. Общая деловая программа форума включает панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии, а VIP-участники форума «Строим будущее — Сибирь» смогут неформально пообщаться с лидерами рынка недвижимости на специально организованном «спикерском ужине», а между собой — в нетворк-зоне.

«Форум по недвижимости — ключевое событие для всей этой огромной отрасли в масштабе крупнейшего в России макрорегиона. Я уверена, что такие события позитивно влияют на развитие территорий, где они проводятся, — подчеркивает руководитель агентства ВМЕСТЕ Event group, региональный представитель НАОМ в Сибири Вероника Рукавишникова. — Мегаивенты, события, подобные форуму «Строим будущее — Сибирь», драйвят экономику, оптимизируют процессы, развивают региональный бизнес. Не суть важно, деловые это события или зрелищные, как недавно прошедший в Новосибирске VK Fest. Город и регион становятся центрами притяжения, наращивают свое медийное присутствие и инвестиционную привлекательность — не говоря уже о том, что массовые мероприятия неизбежно приносят доходы».

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