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Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир

  • 05/12/2023, 13:21

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Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир
В портфеле ГК «Расцветай» около 15 тыс. строящихся квартир. У застройщика есть жилье под разные потребности и сценарии жизни. Стоимость квартир начинается от 2,8 млн рублей.

По данным экспертного опроса «Предпочтения покупателей новостроек», проведенного ведущим порталом ЕРЗ.РФ, три четверти покупателей в первую очередь оценивают репутацию и надежность застройщика и уже потом делают окончательный выбор жилого комплекса.

В Новосибирске, по данным ЕРЗ.РФ , топ компаний по Новосибирской области по объему текущего строительства возглавляет ГК «Расцветай». В рейтинге у ГК «Расцветай» максимальная оценка соблюдения декларируемого срока ввода жилья.

По линии метро

Жилье от ГК «Расцветай» уже купили более 7 тысяч семей. Все потому, что у застройщика есть квартиры под сценарий жизни и бюджет любой семьи. К слову будет сказано, что квартиру у застройщика можно купить от 2,8 млн рублей.

Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир

Расположение «Расцветай на Дуси Ковальчук» – возможность жить рядом с площадью Калинина и одновременно в уединенной, приватной локации.

От того, где ты живешь, зависит, сколько часов твоей жизни будет потрачено в дороге и пробках. Поэтому в Новосибирске по-прежнему большой популярностью пользуются квартиры по линии метро. Жилые комплексы «Сакура Парк» и «Расцветай на Красном», а также апарт-комплекс «Тайм Парк» подойдут как раз для мобильных и активных: все блага в пятиминутной доступности, все под рукой! «Сакура Парк» и вовсе расположен в новом центре города – рядом метро «Октябрьская», «Площадь Ленина», а по Ипподромской магистрали можно проехать во все концы Новосибирска. Особой популярностью у покупателей пользуется новый проект застройщика «Расцветай на Дуси Ковальчук». С одной стороны, до метро «Заельцовская» 14 минут пешком, а с другой –  дом расположен внутри квартала, вдали от оживленных магистралей и рядом с зеленым массивом Ельцовского парка.

Любителям левого берега

Левый берег Новосибирска с каждым годом становится комфортнее. А значит – привлекательнее для жизни сибиряков. Здесь развита транспортная сеть, много торговых комплексов, детских садиков, школ и медицинских центров, есть, где погулять и отдохнуть.

Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир

Квартал «Цветной бульвар» станет украшением локации.

В квартале «Расцветай на Зорге» в Кировском районе соединились все плюсы левого берега. Уютная внутриквартальная атмосфера, развитая «социалка» – его выбирают молодые семьи и семьи с ребятишками. А буквально в 10 минутах езды от крупнейшего семейно-торгового комплекса «МЕГА» расположен квартал «Цветной бульвар». Кировский район считается одним из самых зеленых: тут и Бугринская роща, и парк «Арена». К тому же стоимость жилья на левом берегу ниже, чем на правом.

Уютные места правобережья

«Расцветай на Авиастроителей» строится в тихом и атмосферном уголке Новосибирска: вокруг узнаваемая архитектура, местные сравнивают свои уютные дворики с Питерскими. В шаговой доступности поликлиника, школа, детские сады. Гулять здесь – одно удовольствие!

Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир

«Расцветай на Маркса». Визитная карточка новостроек ГК «Расцветай» – современная благоустроенная придомовая территория.

Еще один объект в тихом, но комфортном для жизни месте – квартал «Расцветай на Игарской». Буквально в 10 минутах от торгового комплекса «Голден Парк», который спроектировали с продуманным двором-парком, где будет масса вариантов, чем занять ребенка. Кстати, эту часть Калининского района нередко называют самым молодым, потому что здесь селятся семьи с маленькими ребятишками, и все заточено под детский отдых и развлечения.

Жизнь в стиле Эко

Рядом с лесом, вдоль улицы Кедровой, строится одноименный эко-квартал «На Кедровой». Задуман для тех, кому важна близость леса и экологичная атмосфера. Проект масштабный, на 28 га. Застройщик будет обустраивать прогулочные дорожки, оставили место под детский сад, школу, детские площадки и зоны отдыха.

Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир

Жить в квартале «Сосновый бор» значит ежедневно наслаждаться чистым хвойным воздухом и бодрящей свежестью реки. Рядом с кварталом благоустроенная набережная.

В рекреационной зоне под Новосибирском, в поселке «Кудряшовский», строится квартал «Сосновый бор». Рядом речка, лес, обилие зелени. Квартиры в такой локации позволят чувствовать близость природы, ощущать ее дыхание, слышать пение птиц и при этом оставаться близко к городу.

Заезжай и живи

В условиях, когда ипотечные ставки на вторичное жилье выросли, приобретение практически готового жилья на льготных «новостроечных» условиях особенно выгодно. В линейке ГК «Расцветай» есть варианты домов, которые уже сданы в эксплуатацию или сдаются уже в конце этого года. Это дома первой очереди «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор», «Цветной бульвар», «Расцветай на Игарской».

Кстати, в кварталах «Цветной бульвар», «Расцветай на Игарской», «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор» и «На Кедровой» есть квартиры с готовым ремонтом. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро переехать.

ООО СЗ «Магнолия», СЗ «Темпо», СЗ «Лаванда», СЗ «Астра», СЗ «Расцветай на Красном», СЗ «Вербена», СЗ «Аквамарин», СЗ «Янтарь», СЗ «Премьера».
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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик квартиры от застройщика


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