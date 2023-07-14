ЛЕГЕНДАРНАЯ ГРУППА “ФАКТОР 2” ДАСТ КОНЦЕРТ В НОВОСИБИРСКЕ

Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.

Илья Подстрелов (создатель и автор) и Андрей Камаев исполнят все любимые хиты группы «Фактор-2», а также новые песни: «Скажи, красавица»,«Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и многие другие хиты!

До и после концерта будет Дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также мы проведем розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Во время концерта обслуживание будет ограничено.

— Сбор гостей: 18:00; Начало концерта: 21:00

— Вход строго 18+, dress-code: нельзя в спортивных штанах

— Если вы выглядите моложе 18 лет, потребуется паспорт

— Сумма стола = посадочное место за столом + вид на сцену на расстоянии вытянутой руки

— В стоимость включены входные билеты, необходимо приобрести

МЕСТО ВСТРЕЧИ: Новосибирск, Красный пр-т, 37, 3 этаж

*билеты без наценки и сервисного сбора можно купить в Руки ВВерх! Бар (Новосибирск, Красный проспект, 37, 3-й этаж), а также на сайте nsk.rvbar.ru