Меняем жизнь к лучшему: чем концептуальный подход к строительству порадует жителей Академгородка

Как рассказал генеральный директор Владимир Мартыненков, строительство «Пульсара» началось в августе 2023 года. По проекту общая площадь дома, состоящего из двух башен и сервисных помещений, составляет 33 тысячи кв. м.

Для нового проекта девелопер выбрал площадку на условной границе Верхней и Нижней зон Академгородка, за ДК «Юность». Рядом пролегают основные транспортные магистрали научного центра, поэтому добраться до Новосибирского государственного университета, Технопарка или ТЦ «Эдем» можно очень быстро. При этом возле самого «Пульсара» не будет высокого трафика, что позволит жителям наслаждаться тишиной и спокойствием. Любителей пеших прогулок и свежего воздуха особенно порадует близость университетского леса.

— Наша компания отличается концептуальным подходом, который выражается в том, что над проектами мы работаем совместно с известными архитекторами, в том числе и зарубежными. Каждый наш объект — это целый проект, нацеленный на улучшение жизни людей. Основываясь на этой идее, мы формируем набор сервисов, который будет актуален для жителей той или иной локации. Мы считаем, что задача девелопера — дать человеку не только стены, пол и потолок, но продумать то, как сделать его дальнейшую жизнь комфортной и минимизировать бытовые вопросы. Поэтому мы сфокусированы на функциональной составляющей наших домов, а не на элементах роскоши. Как показывает практика, современному человеку намного важнее получить дополнительные сервисы и развитую внутреннюю инфраструктуру, — говорит Владимир Мартыненков.

Глава «Группы Мета» отметил, что в «Пульсаре» будут реализованы оригинальные архитектурные решения: стеклянные витражи в верхней части здания и лаконичные арки, балконы цвета латуни, эстетично расположенные на фасадах. По словам Мартыненкова, эти балкончики будут символизировать свет пульсаров, в честь которых проект получил свое имя.

Руководитель направления по работе с партнерами Татьяна Петрова подробно рассказала про всю сервисную инфраструктуру «Пульсара». Так, в наполнении линии стрит-ритейла будут магазин здоровых, фермерских продуктов, качественная кофейня, рестораны, объекты бьюти-индустрии и заботы о здоровье. На первом этаже комплекса предусмотрено большое лобби с кофе-поинтом, кинозал с лекторием, спортивный зал, коворкинг с переговорными, детские игровые комнаты для разных возрастов и соседский центр с современной кухней. Отдельное внимание было уделено ресепшн-сервису гостиничного уровня, где администраторы в режиме 24/7 смогут взять на себя прием заказов у курьеров, передачу ключей или полив комнатных растений, пока владелец квартиры в отпуске. Все это позволит жителям сосредоточиться на более значимых вещах, а не погружаться в рутинные вопросы.

Придомовая территория также не осталась без внимания. Здесь предусмотрено ступенчатое благоустройство, подсветка дорожек, грамотно продумано разделение зон отдыха, прогулок и спорта. Для маленьких жителей будут созданы безопасные детские площадки. А хозяева собак оценят специальную площадку для выгула, комнаты для мойки лап и сушки шерсти питомцев.

— Первый этап будет сдан в 2026 году. Второй этап — это 2027 год. Объем собственных вложений в новый проект составил 4-5 млрд рублей, что на 20% выше, чем принято в среднем по рынку. Это связано с тем, что земля в Академгородке достаточно дорогая и приобреталась на собственные средства. Для реализации проекта открыта кредитная линия в банке ВТБ, — уточнил Владимир Мартыненков.

Справка: «Группа Мета» работает на строительном рынке Новосибирска более 30 лет. Общая площадь построенного жилья в Новосибирске и Томске превышает 500 тысяч кв. м, в ритейле эта цифра составляет 100 тысяч кв. м. Наиболее известные проекты компании: ЖК «Ясный берег», ЖК «Оазис», «Квартал 1604» в городе Томск, жилой небоскреб «Тихомиров», дом на реке «Маяк», малоэтажный экокомплекс «Тесла-парк» и другие.