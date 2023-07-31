На мосту в Крыму автомобиль Porsche Cayenne с группой туристов упал на железную дорогу

На Межениновском мосту автомобиль с группой туристов из Екатеринбурга упал на железнодорожный путь, сообщают представители ГКУ «Крым-Спас». В результате происшествия один человек получил травмы.

СМИ передают, что прежде чем упасть на железнодорожный путь машина пробила ограждение моста. На месте работали спасатели дежурной смены «Крым-Спас» и сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым.

Детали случившегося в настоящее время не оглашаются. Проводится расследование.

Ранее редакция сообщала, что в Республике Алтай произошло крушение вертолета Ми-8 с туристами на борту – есть погибшие.