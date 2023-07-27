В Республике Алтай произошло крушение вертолета Ми-8 с туристами на борту – есть погибшие

— При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» задел электрические провода, упал и загорелся, — сообщил собеседник агентства ТАСС.

Известно, что на борту находились 13 пассажиров и три пилота.

— Восемь человек пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, 90% ожога [тела], —уточнила собеседница агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. В МЧС подтвердили информацию о шести погибших и семи пострадавших людях.

По сведениям, полученным от авиационных служб, на борту находились туристы. В региональном центре Единой системы организации воздушного движения, ЧП произошло 200 км южнее Горно-Алтайска.

Ранее редакция сообщала, что на Алтае опрокинулся грузовик с туристами.