На стройплощадке масштабного проекта ГК «Расцветай» открыт офис продаж

Эко-квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска, — 20 минут на автомобиле.

— Главная задача офиса продаж — облегчить один из самых сложных выборов для большинства семей — покупку новой квартиры и наглядно продемонстрировать масштабы строительства и достоинства эко-квартала «На Кедровой», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Эко-квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

Особое внимание в эко-квартале уделено благоустройству территории. В новом проекте ГК «Расцветай» предусмотрены закрытые дворы-парки, лаунж-пространства, центральная площадь, где летом будут разные мероприятия, а зимой — новогодняя елка и каток. Между собой разные тематические локации объединены аллеями, которые образуют разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов. Ландшафт придомовой территории оценят мамы с колясками и маломобильные группы населения: никаких бордюров, ступеней и выступов.

Офис продаж экоквартала «На Кедровой»:

ул. Кедровая, 80/1а

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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