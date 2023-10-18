Новосибирск присоединился к бета-программе ОС Аврора

Несколько десятков сибиряков присоединились к программе тестирования, запущенной компанией «Открытая мобильная платформа».

В рамках программы энтузиасты, которым интересно испытывать отечественные продукты и вносить свой вклад в разработку российских решений, делятся результатами своих впечатлений. В целом в тестировании нового релиза платформы Аврора сейчас принимают участие около 500 человек.

Подача новых заявок принимается из всех крупных городов России, а анкета на сайте программы всегда доступна для заполнения. На данный момент у компании более 12 тысяч заявок от желающих принять участие в тестировании ОС Аврора. В итоге к команде бета-тестеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса, Нижнего Новгорода и Тулы присоединился Новосибирск. Через несколько дней список городов пополнят Екатеринбург и Барнаул.

Расширяется и спектр устройств, на которых проходит тестирование: этой осенью добавятся 50 новых планшетов БайтЭрг МВК T2101 и 200 планшетов Fplus.