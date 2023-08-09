Оборот SberPay Online среди Сибирских клиентов в 2023-м году превысил 7,2 млрд рублей

Кроме того, почти вдвое выросло и количество транзакций – с начала года клиенты сервиса использовали данный способ оплаты свыше 4,6 миллиона раз.

Жители Красноярского края могут бесконтактно оплатить коммунальные платежи и приобрести авиабилеты компании «NordStar», а через Новосибирских партнеров можно купить билеты на развлекательные мероприятия и товары для здоровья. Всего же оплата через SberPay Online доступна более, чем на шести тысячах интернет-ресурсов сибирских партнеров Сбера.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: