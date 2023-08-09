Оборот SberPay Online среди Сибирских клиентов в 2023-м году превысил 7,2 млрд рублей

Кроме того, почти вдвое выросло и количество транзакций – с начала года клиенты сервиса использовали данный способ оплаты свыше 4,6 миллиона раз.
Жители Красноярского края могут бесконтактно оплатить коммунальные платежи и приобрести авиабилеты компании «NordStar», а через Новосибирских партнеров можно купить билеты на развлекательные мероприятия и товары для здоровья. Всего же оплата через SberPay Online доступна более, чем на шести тысячах интернет-ресурсов сибирских партнеров Сбера.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Сервис SberPay Online – максимально упрощает и ускоряет нашим клиентам путь от выбора необходимого товара до его оплаты. Теперь не нужно вводить реквизиты карты и ждать push-уведомления с подтверждением – достаточно при оформлении заказа выбрать способ оплаты через SberPay и оплатить покупку в мобильном приложении Сбера. Кроме того, при таком способе оплаты клиентские данные не проходят через сторонние сервисы обработки, что делает данную операцию безопаснее»
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Фото предоставлено рекламодателем
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