Почти трехметровый памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля в Москве

Бронзовый памятник бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому появится в Москве на Новодевичьем кладбище 6 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Отмечается, что он будет 2,75 метра высотой вместе с постаментом.

— Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника. Кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно, – рассказал создатель памятника, народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

Скульптор также подчеркнул, что на постаменте будет написана одна из самых популярных фраз Жириновского.

Напомним, Владимир Жириновский умер в прошлом году 6 апреля в возрасте 75 лет. Последние два месяца жизни он провел в больнице, куда его госпитализировали 2 февраля с диагнозом вирус Covid-19.

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Фото с сайта Госдумы РФ