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Почти трехметровый памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля в Москве

  • 04/04/2023, 15:13
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памятник Жириновскому в Москве
Это фигура политика в полный рост, на гранитном основании которой нанесена одна из самых известных его цитат.

Бронзовый памятник бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому появится в Москве на Новодевичьем кладбище 6 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Отмечается, что он будет 2,75 метра высотой вместе с постаментом.

— Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника. Кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно, – рассказал создатель памятника, народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

Скульптор также подчеркнул, что на постаменте будет написана одна из самых популярных фраз Жириновского.

Напомним, Владимир Жириновский умер в прошлом году 6 апреля в возрасте 75 лет. Последние два месяца жизни он провел в больнице, куда его госпитализировали 2 февраля с диагнозом вирус Covid-19.

Ранее редакция сообщала, что на Красной площади мужчина хотел украсть тело Ленина.

Фото с сайта Госдумы РФ

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : политик памятник Жириновскому бывший лидер ЛДПР


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